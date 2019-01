As 50 grandes empresas que têm os funcionários mais felizes no Brasil

São Paulo – A consultoria de tecnologia e desenvolvimento de software, ThoughtWorks, ficou pelo segundo ano consecutivo em primeiro lugar no ranking da Love Mondays de satisfação profissional: as 50 empresas mais amadas do Brasil.

Calculada a partir de 153 mil avaliações anônimas dos usuários da plataforma, a lista tem como base a nota de satisfação geral dos funcionários e ex-funcionários que publicaram impressões de seus empregadores entre janeiro e novembro de 2018.

É o único ranking que usa avaliações anônimas e espontâneas no Brasil e as empresas não têm como se inscrever para participar. Para Luciana Caletti, CEO da Love Mondays, esses são diferenciais importantes da lista. “Como o funcionário não é requisitado a fazer a avaliação, ele recorre ao Love Mondays em um momento em que realmente deseja se expressar e se sente mais à vontade para dizer o que pensa”, diz.

Só são consideradas para lista de grandes empresas, as companhias com mais de 501 funcionários globalmente e que tiveram ao menos 50 avaliações nesse período.

O ranking considera a nota média de satisfação geral atribuída pelos usuários e elas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A menor nota entre as classificadas ficou em 4,06, mais alta do que no ano passado, quando a mais baixa foi de 3,99. A satisfação geral leva em conta os seguintes aspectos: remuneração e benefícios, oportunidade de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida.

A análise dos dados mostra que dinheiro não é o principal motivador da felicidade no trabalho. As empresas do ranking, diz Luciana, têm pontuação bem maior que a média no quesito oportunidades de carreira (a média nacional é de 2,93 de 5, enquanto a das Mais Amadas é de 3,93). A maior nota, entretanto, é no quesito Cultura da Empresa: as Mais Amadas têm média de 4,33, contra 3,24 da média nacional.

“O quesito Remuneração e Benefícios é o que menos leva vantagem (4,16 contra 3,32 da média nacional). Embora um bom salário ainda seja importante, as pessoas têm valorizado mais um bom ambiente de trabalho e a oportunidade de crescer na empresa também”, diz a CEO do Love Mondays.

Com, mais de 500 empregados no Brasil, a ThoughtWorks tem quatro escritórios no país: Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Nos últimos 12 meses recebeu 91 avaliações e 96% dos funcionários e ex-funcionários que se manifestaram na plataforma disseram que recomendam a empresa ao um amigo.

“As Mais Amadas já perceberam a importância de trabalhar cultura e marca empregadora, além de promover um ambiente de trabalho positivo e inclusivo. Hoje, não são somente as empresas que escolhem os seus funcionários: os profissionais já têm mais ferramentas para conhecer e comparar diferentes ambientes de trabalho. Com isso, estão mais empoderados para escolherem, eles também, a empresa em que irão trabalhar”, diz Luciana.

Veja o ranking completo:

1º ThoughtWorks

ThoughtWorks: empresa é a líder do ranking de satisfação profissional

Empresa ThoughtWorks Número de avaliações publicadas 87 Nota geral 4,67

2º Escale

Empresa Escale Número de avaliações publicadas 80 Nota geral 4,66

3º Creditas

funcionários da Creditas jogando pingue pongue

Empresa Creditas Número de avaliações publicadas 134 Nota geral 134

4º QuintoAndar

Empresa QuintoAndar Número de avaliações publicadas 81 Nota geral 4,56

5º Takeda Farmacêutica Brasil

Takeda Brasil (Farmacêutica e Saúde)

Empresa Takeda Farmacêutica Brasil Número de avaliações publicadas 107 Nota geral 4,54

6ºLoggi

Loggi: criada em 2014 para enviar documentos, startup se expandiu e captou recursos para atender novas demandas

Empresa Loggi Número de avaliações publicadas 67 Nota geral 4,39

7ºClearSale

Clearsale

Empresa ClearSale Número de avaliações publicadas 80 Nota geral 4,36

8º Souza Cruz

Souza Criz: foto: Germano Lüders

Empresa Souza Cruz Número de avaliações publicadas 204 Nota geral 4,35

9º Braskem

foto: Luke Sharrett/Bloomberg

Empresa Braskem Número de avaliações publicadas 112 Nota geral 4,34

10º Odebrecht

ODEBRECHT: a empreiteira acertou acordo de leniência com o governo para ressarcir a União em 2,77 bilhões de reais. foto Paulo Whitaker | Reuters

Empresa Odebrecht Número de avaliações publicadas 95 Nota geral 4,33

11º Eurofarma

Empresa Eurofarma Número de avaliações publicadas 80 Nota geral 4,33

12º Volvo

Volvo XC 90

Empresa Volvo Número de avaliações publicadas 57 Nota geral 4,32

13ºAurora

1º Aurora

Empresa Aurora Número de avaliações publicadas 108 Nota geral 4,32

14º Linde Gases

Empresa Linde Gases Número de avaliações publicadas 51 Nota geral 4,31

15º Banco Votorantim

Empresa Banco Votorantim Número de avaliações publicadas 84 Nota geral 4,31

16º Concentrix

Empresa Concentrix Número de avaliações publicadas 353 Nota geral 4,28

17º Globosat

Empresa Globosat Número de avaliações publicadas 110 Nota geral 4,27

18º Grupo Petrópolis

Empresa Grupo Petrópolis Número de avaliações publicadas 104 Nota geral 4,26

19º Alelo

Alelo

Empresa Alelo Número de avaliações publicadas 69 Nota geral 4,25

20º SAP

Ralph Orlowski/File Photo

Empresa SAP Número de avaliações publicadas 54 Nota geral 4,24

21º Bayer

Bayer

Empresa Bayer Número de avaliações publicadas 109 Nota geral 4,22

22º Dr. Emerson Laboratório e Imagem

Empresa Dr. Emerson Laboratório e Imagem Número de avaliações publicadas 59 Nota geral 4,22

23º Nubank

Escritório: estrutura é dividida em times multifuncionais

Empresa Nubank Número de avaliações publicadas 173 Nota geral 4,21

24º BASF

Empregados da Basf, em São Paulo (SP_

Empresa BASF Número de avaliações publicadas 135 Nota geral 4,19

25º Dell

Empresa Dell Número de avaliações publicadas 103 Nota geral 4,16

26º Suzano Papel e Celulose

FÁBRICA DA SUZANO: foto de Germano Lüders

Empresa Suzano Papel e Celulose Número de avaliações publicadas 101 Nota geral 4,15

27º Bosch

Empresa Bosch Número de avaliações publicadas 175 Nota geral 4,14

28º AGCO do Brasil

Empresa AGCO do Brasil Número de avaliações publicadas 53 Nota geral 4,13

29º Azul Linhas Aéreas

VIRACOPOS: foto REUTERS | Paulo Whitaker

Empresa Azul Linhas Aéreas Número de avaliações publicadas 99 Nota geral 4,13

30º GlaxoSmithKline (GSK)

Empresa GlaxoSmithKline (GSK) Número de avaliações publicadas 70 Nota geral 4,13

31º Hospital Albert Einstein

Empresa Hospital Albert Einstein Número de avaliações publicadas 119 Nota geral 4,13

32º: B3

Bolsa brasileira, a B3: Movimento de IPOs deve ganhar tração já a partir de fevereiro

Empresa B3 Número de avaliações publicadas 172 Nota geral 4,12

33º Natura

Sede da Natura, em São Paulo

Empresa Natura Número de avaliações publicadas 117 Nota geral 4,12

34º Coca-Cola Company

Coca-Cola: fabricante de bebidas recorreu à Experian para ajudar a escolher os nomes mais populares entre os prováveis consumidores de refrigerantes no Reino Unido

Empresa Coca-Cola Company Número de avaliações publicadas 61 Nota geral 4,12

35º Elektro

Empresa Elektro Número de avaliações publicadas 52 Nota geral 4,12

36º ArcelorMittal Brasil

Empresa ArcelorMittal Brasil Número de avaliações publicadas 115 Nota geral 4,11

37º Henkel Brasil

Empresa Henkel Brasil Número de avaliações publicadas 63 Nota geral 4,11

38º Mondelez

Empresa Mondelez Número de avaliações publicadas 131 Nota geral 4,11

39º Cargill

Empresa Cargill Número de avaliações publicadas 116 Nota geral 4,1

40º Klabin

Empresa Klabin Número de avaliações publicadas 68 Nota geral 4,1

41º L’Oréal

Empresa L’Oréal (LOreal) Número de avaliações publicadas 110 Nota geral 4,1

42º MetLife

Empresa MetLife Número de avaliações publicadas 60 Nota geral 4,1

43º Magazine Luiza

Magazine Luiza: Ação da varejista subiu mais de 100% em 2018

Empresa Magazine Luiza Número de avaliações publicadas 202 Nota geral 4,09

44º Roche

Escritório da Roche, em São Paulo: na farmacêutica, o engajamento é alto

Empresa Roche Número de avaliações publicadas 60 Nota geral 4,08

45º Syngenta

Empresa Syngenta Número de avaliações publicadas 52 Nota geral 4,08

46º Heineken

HEINEKEN: foto:/ Eric Gaillard/File Photo/ Reuters

Empresa Heineken Número de avaliações publicadas 96 Nota geral 4,07

47º Oracle

Oracle

Empresa Oracle Número de avaliações publicadas 94 Nota geral 4,06

48º Votorantim S.A.

Produção da Votorantim Cimentos

Empresa Votorantim S.A. Número de avaliações publicadas 79 Nota geral 4,06

49º Mercado Livre

Empresa Mercado Livre Número de avaliações publicadas 157 Nota geral 4,06

50º Vale

VALE: foto Germano Lüders /