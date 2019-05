As 50 empresas preferidas pelos estudantes de engenharia no Brasil

São Paulo – “Há 4 anos, um em cada dois estudantes de engenharia escolhia a Petrobras como a empregadora mais atrativa. Hoje, esse índice é de um a cada quatro”, diz André Siqueira, diretor da Universum, consultoria internacional responsável por divulgar os rankings de empregadores mais atraentes.

Ainda que experimentando uma baixa na atratividade, a Petrobras continua sendo a mais citada pelos estudantes de engenharia e isso não muda desde que a pesquisa começou a ser feita. Nesta edição foram ouvidos 9.167 universitários de cursos de graduação da área de engenharia em 123 universidades do Brasil.

A maior construtora da América Latina, a mineira MRV estreia na lista logo atrás da Petrobras. Além do tamanho e dos bons resultados mesmo em tempos de crise, investimentos em tecnologia também jogam a favor da atratividade dela.

Em canteiro de obras visitado por EXAME, na região metropolitana de Belo Horizonte, engenheiros, pedreiros e clientes podiam usar óculos de realidade virtual para enxergar em três dimensões os projetos arquitetônicos para os espaços. A empresa também usa drones para vistoria de fachada e mapeamento de terreno.

Segundo a pesquisa, ser inovador ou empreendedor é a terceira principal meta de carreira dos futuros engenheiros, após equilíbrio entre vida profissional (1º) e pessoal e estabilidade/segurança no emprego (2º).

Com as novas diretrizes curriculares publicadas recentemente pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), iniciativas pedagógicas mais inovadoras devem ganhar força nas faculdades de engenharia. O Centro Universitário FEI, por exemplo, remodelou sua grade curricular e alunos de engenharia têm aulas de inovação já no primeiro ano.

Um das empresas mais associadas a inovação, o Google aparece em terceiro lugar na preferência dos estudantes de engenharia, à frente do governo federal e Odebrecht. A construtora, ainda enfrentando crise de reputação por conta da Lava Lato, continua, no entanto, sendo uma das principais referências para os futuros engenheiros. A última edição do programa de estágio de férias da empresa teve mais de 35 mil inscritos e a nova turma está sendo recrutada, até o dia 17 de maio.

Confira a lista das 50 empresas mais citadas pelos universitários :