As 50 empresas mais amadas pelos funcionários no Brasil

São Paulo – A consultoria de tecnologia e inovação ThoughtWorks levou a melhor na avaliação de funcionários e ex-funcionários e é a campeã do ranking das 50 grandes empresas mais amadas pelos seus funcionários no Brasil, feito pela equipe do Love Mondays.

Publicado com exclusividade pelo Site Exame, o ranking de satisfação profissional é o único que leva em consideração avaliações espontâneas e anônimas de usuários da plataforma sobre seus empregadores.

E são muitas. No mês de dezembro, o site recebeu 2,3 milhões de acessos. Na plataforma, além de informações sobre salário e avaliações, é calculado o índice de satisfação geral, que vai até 5, com base em notas também até 5 para os itens: remuneração e benefícios, oportunidade de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida.

Com 63 avaliações em 12 meses, a ThoughtWorks ficou com 4,65 de índice de satisfação geral. A segunda colocada, Takeda Farmacêutica, teve índice de 4,51.

A lista tem como base as opiniões publicadas pelos usuários da plataforma sobre empregadores que tenham recebido ao menos 50 avaliações em 12 meses. Já são 115 mil empresas e para essa edição foram consideradas 107 mil avaliações.

“É o único em que as empresas não se inscrevem. Nos outros rankings que existem no mercado, as empresas solicitam a participação”, diz Luciana Caletti, CEO do Love Mondays.

Entre as 50 grandes que receberam as maiores notas gerais de satisfação, os setores de tecnologia e o de saúde/farmacêutico se sobressaem.

A satisfação não é novidade em algumas empresas nesses setores. A área de tecnologia, diz Luciana, tem uma parcela de companhias que abraçou há tempos a cultura Google – empresa que apesar de ter nota 4,68 de satisfação geral ficou de fora porque teve apenas 22 avaliações em 12 meses – e o setor de saúde/farmacêutico é conhecido pelos altos salários e benefícios.

A seguir, confira quais são as 50 empresas da lista:

1. ThoughtWorks

Empresa ThoughtWorks Nota 4,651 Número de avaliações 63

2. Takeda Farmacêutica Brasil

Empresa Takeda Farmacêutica Brasil Nota 4,509 Número de avaliações 55

3.Alelo



Empresa Alelo Nota 4,455 Número de avaliações 55

4. ClearSale

Empresa ClearSale Nota 4,39 Número de avaliações 59

5. Braskem



Empresa Braskem Nota 4,351 Número de avaliações 97

6. Aurora

Empresa Aurora Nota 4,3 Número de avaliações 56

7. Globosat

Empresa Globosat Nota 4,3 Número de avaliações 70

8. Tetra Pak

Empresa Tetra Pak Nota 4,283 Número de avaliações 53

9. Concentrix



Empresa Concentrix Nota 4,28 Número de avaliações 232

10. Votorantim S/A

Empresa Votorantim S.A. Nota 4,269 Número de avaliações 52

11. Souza Cruz

Empresa Souza Cruz Nota 4,257 Número de avaliações 105

12. iFood

Empresa iFood Nota 4,254 Número de avaliações 71

13. Unidas

Empresa Unidas Nota 4,226 Número de avaliações 62

14. Odebrecht

Empresa Odebrecht Nota 4,224 Número de avaliações 143

15. Grupo Petrópolis

Empresa Grupo Petrópolis Nota 4,216 Número de avaliações 74

16. BASF

Empresa BASF Nota 4,214 Número de avaliações 103

17. Bayer

Empresa Bayer Nota 4,206 Número de avaliações 102

18. Monsanto

Empresa Monsanto Nota 4,2 Número de avaliações 90

19. Hospital Albert Einstein

Empresa Hospital Albert Einstein Nota 4,197 Número de avaliações 132

20. Johnson & Johnson

Empresa Johnson & Johnson Nota 4,192 Número de avaliações 125

21. International Paper

Empresa International Paper Nota 4,185 Número de avaliações 54

22. Prudential do Brasil

Empresa Prudential do Brasil Nota 4,182 Número de avaliações 55

23. Wiz Soluções

Empresa Wiz Soluções Nota 4,157 Número de avaliações 70

24. Accor Hotels

Empresa Accor Hotels Nota 4,12 Número de avaliações 50

25. B3

Empresa B3 Nota 4,12 Número de avaliações 117

26. Roche

Empresa Roche Nota 4,115 Número de avaliações 52

27. EDP Energias Do Brasil

Empresa EDP Energias Do Brasil Nota 4,115 Número de avaliações 61

28. Syngenta

Empresa Syngenta Nota 4,111 Número de avaliações 63

29. Petrobras

Empresa Petrobras Nota 4,111 Número de avaliações 226

30. Dell

Empresa Dell Nota 4,108 Número de avaliações 120

–31. Citibank

Empresa Citibank Nota 4,108 Número de avaliações 93

32. Mondelez

Empresa Mondelez Nota 4,105 Número de avaliações 95

14. GlaxoSmithKline (GSK)

Empresa GlaxoSmithKline (GSK) Nota 4,095 Número de avaliações 63

34. Bosch

Empresa Bosch Nota 4,089 Número de avaliações 135

35. Porto Seguro

Empresa Porto Seguro Nota 4,084 Número de avaliações 225

36. Mercado livre

Empresa Mercado Livre Nota 4,08 Número de avaliações 125

37. Whirlpool

Empresa Whirlpool Nota 4,077 Número de avaliações 117

38. Volvo

Empresa Volvo Nota 4,065 Número de avaliações 62

39. Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)

Empresa Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede) Nota 4,062 Número de avaliações 1125

40. Supergasbras

Empresa Supergasbras Nota 4,06 Número de avaliações 50

41. Procter and Gamble (P&G)

Empresa Procter and Gamble (P&G) Nota 4,057 Número de avaliações 88

42. ADM – Archer Daniels Midland

Empresa ADM – Archer Daniels Midland Nota 4,055 Número de avaliações 218

43.DHL

Empresa DHL Nota 4,055 Número de avaliações 165

44. Siemens

Empresa Siemens Nota 4,046 Número de avaliações 87

45. Eurofarma

Empresa Eurofarma Nota 4,041 Número de avaliações 73

46. Eletrolux

Empresa Electrolux Nota 4,032 Número de avaliações 62

47. Aché Laboratórios Farmacêuticos

Empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos Nota 4,031 Número de avaliações 64

48. Azul Linhas Aéreas

Empresa Azul Linhas Aéreas Nota 4,021 Número de avaliações 96

49. Cargill

Empresa Cargill Nota 4 Número de avaliações 85

50. Globo