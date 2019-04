Os 5 melhores destinos de intercâmbio para quem quer trabalhar e estudar

São Paulo – Uma das modalidades de intercâmbio mais procuradas pelos brasileiros é que permite estudo e trabalho durante a estada no país. Esse tipo de viagem é o tema do segundo capítulo da websérie produzida pelo Estudar Fora, em parceira com EXAME sobre diferentes formas de garantir experiência internacional.

Entre as vantagens de combinar suor e aulas estão, é claro, o complemento de renda para se manter no país e o estímulo extra para se virar na língua local. “Em alguns casos você ainda consegue fazer um curso profissionalizante no país”, diz Gustavo Sumares, do Estudar Fora.

Irlanda, Canadá, Austrália, Espanha e França são países que dão permissão de trabalho aos estudantes e ele indica cidades interessantes para brasileiros em cada um deles.

Confira por que escolher Dublin (Irlanda), Vancouver (Canadá) ou Brisbaine (Austrália) para quem quer trabalhar e estudar em um lugar em que se fala inglês. Valência, na Espanha é a indicação para quem busca país de língua espanhola e Paris é a sugestão para quem quer trabalhar e estudar em francês.