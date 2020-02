As 5 áreas-chave da inteligência emocional para impulsionar sua carreira

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

A inteligência emocional reflete nossa capacidade de gerenciar emoções, o que impacta diretamente na forma como lidamos com os desafios.

Segundo pesquisas realizadas pelo Dr. Travis Bradberry, co-autor do best-seller Emotional Intelligence 2.0, a habilidade corresponde a aproximadamente 58% da nossa performance profissional e por isso ela é considerada uma das habilidades profissionais mais importantes da atualidade.

Sem essa capacidade é comum que a procrastinação, a falta de estímulo, a reclamação e o desentendimento com colegas e gestores tomem conta da vida dos profissionais.

Dessa forma, como esperar por uma promoção ou, até, pelo reconhecimento das coisas boas que você também faz?

A Talent Smart testou a inteligência emocional e descobriu que ela é o antecipador mais forte do desempenho. De acordo com a pesquisa, 90% dos profissionais com melhor performance têm altos níveis de inteligência emocional. O desafio é que esses conjuntos de soft skills, ainda, não são ensinados nas escolas tradicionais e nem nas universidades.

Daniel Goleman, psicólogo, jornalista da ciência e escritor do best-seller ‘Inteligência Emocional’, revelou que a inteligência emocional se divide em cinco áreas-chave:

Autoconhecimento: é o primeiro passo, a organização de tudo que mora aí dentro de você. Você sabia? A maioria das nossas ações são movidas pelo inconsciente, sendo assim, nada mais seguro do que se conhecer para saber que memórias, sentimentos e emoções constroem nossas atitudes. Quando compreendemos nossos impulsos e de onde eles vem, fica mais fácil saber que gatilhos emocionais nos desestabilizam e como encontrar meios de controlar isso. Além da psicoterapia e de cursos sobre o tema, pedir feedbacks aos seus gestores e colegas de trabalho sobre suas habilidades emocionais pode ser transformador! Indico.

Autogestão: depois de conhecer melhor suas emoções, chega o momento de aprender como gerenciar tudo isso. A rotina acelerada das empresas costuma deixar muito pouco tempo para que possamos absorver e perceber melhor o que se passa dentro de nós. Tenho três dicas, muito simples e acessíveis para qualquer profissional. Silencie de manhã e de noite. Bem simples, antes de sair de casa, feche os olhos por 5 minutinhos, perceba o seu corpo, seus pensamentos. Faça o mesmo de noite, antes de dormir. A segunda dica é, respire. O oxigênio é vital para o bom funcionamento do nosso corpo e sem ele é natural que não façamos boas escolhas. Foque em respirar pelo diafragma, pela barriga, esse é o jeito correto. A respiração pelo peito é a respiração ansiosa e não absorve oxigênio o suficiente. Por último, oxigênio líquido, água. Faça um teste, em um momento de bloqueio criativo, pare, silencie, respire e beba um grande copo de água. Você vai se surpreender como de forma tão simples é possível recuperar o fôlego e começar de novo.

Motivação: todo mundo é motivado por recompensas, como dinheiro ou status, mas o modelo de Goleman refere-se a motivação para o bem da alegria pessoal, curiosidade ou satisfação de ser produtivo. Reflita, o que te move? Por que você faz o que faz? Quem se beneficia com a sua carreira? Encontre suas motivações e anote elas de forma que você as veja constantemente.

Empatia: essa categoria refere-se às emoções dos outros. Empatia é a habilidade e prática da leitura das emoções dos outros. Como você pode acolher melhor a personalidade dos seus colegas de trabalho e criar mais conexão com o seu entorno? Inclusive, saber como gerar conexão é outra importante habilidade do futuro.

Habilidades sociais: esta categoria envolve a aplicação de empatia, bem como saber negociar as necessidades dos outros e equilibrá-las com suas próprias. Isso pode incluir encontrar um terreno comum com os outros, gerenciar relações em um ambiente de trabalho e ser persuasivo.

Espero que essa introdução seja útil para que você desenvolva mais interesse pelo tema e que descubra, ao longo da sua caminhada, quão incrível é poder se conhecer. Lembre-se, é tudo uma questão de tempo, prática e coragem!

Boa jornada!