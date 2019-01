As 30 PMES mais amadas pelos funcionários (a campeã está recrutando)

São Paulo – O banco digital C6 Bank é o campeão de satisfação profissional entre as PMES brasileiras, segundo a nova lista divulgada pela plataforma Love Mondays, com as 30 PMES mais amadas do Brasil. O ranking das grandes empresas também foi divulgado hoje, com exclusividade por EXAME.

A classificação das empresas é feita com base nas avaliações publicadas pelos usuários do site que são espontâneas e anônimas, não há como se inscrever no ranking, ao contrário de outras listas do mercado.

Só são consideradas para lista de PMEs, as empresas com até 500 funcionários e que tiveram ao menos 15 avaliações entre janeiro e novembro de 2018.

A escala vai de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A menor nota entre as PMES da lista foi de 4,45.

Além da satisfação geral, os usuários dão notas para os seguintes aspectos: remuneração e benefícios, oportunidade de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida.

Com 30 avaliações publicadas na Love Mondays nos últimos 12 meses, o C6 Bank tem nota máxima de satisfação geral. E está com mais de 60 vagas para desenvolvedores em seu escritório em São Paulo.

Há posições abertas para engenheiros de software especializados em Android, IOS, back-end e front-end, além de vagas em arquitetura de sistemas e de tecnologia. As inscrições podem ser feitas até 1º de fevereiro pelo site https://c6bank.gupy.io

Os salários não foram divulgados, mas na Love Mondays o salário informado para desenvolvedores no C6 é de 12,5 mil reais e de 14,1 mil reais para desenvolvedor sênior. Para analistas de diferentes áreas o salário é 11,1 mil reais.

A sede nova da empresa, em São Paulo, está quase pronta e tem quase 8.000 metros quadrados. Bicicletário, vestiário, terraço, área de descompressão, auditório e outros espaços de convivência.

Confira o ranking completo das 30 PMES mais amadas do Brasil: