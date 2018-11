As 25 melhores bolsas de estudo com inscrições abertas em novembro

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de novembro inclui bolsas para mulheres das áreas de ciência e tecnologia em universidades americanas, além de mais de 15 opções de bolsas para pós-graduação em países como Holanda, Hungria e França!

Bolsas com inscrições abertas para Cursos Curtos e Graduação

Bolsa de estudos em Kentucky, nos EUA, com tudo pago no primeiro ano

A Berea College, faculdade de artes liberais localizada na cidade de Berea, em Kentucky, nos EUA está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais em seus programas de bacharelado.

Os 30 selecionados receberão auxílio que cobre 100% dos custos do primeiro ano da graduação, incluindo os gastos com acomodação e transporte. A cada ano seguinte, os estudantes precisam desembolsar US$ 1.000, ao todo. O prazo final para se inscrever é 30 de novembro, mas os interessados devem ficar atentos, pois toda a documentação deve ser enviada pelo Correio. A instituição não aceita inscrições de alunos estrangeiros via internet.

Bolsas para mulheres da ciência e tecnologia em universidades americanas

O programa Science Ambassador visa aumentar a representatividade feminina em ciência e tecnologia. Lançada pelo Cards Against Humanity, a iniciativa está com inscrições abertas até o dia 11 de dezembro, pelo site. O auxílio cobre os gastos com anuidade em universidades dos EUA para alunas que já estejam na graduação ou no último ano do Ensino Médio, às vésperas da application. A única exigência para concorrer à bolsa é de que a estudante faça o curso completo voltado a uma área que se encaixe na sigla STEM.

University of British Columbia oferece bolsas de graduação

A University of British Columbia, no Canadá, está entre as melhores instituições do país em rankings internacionais. Para permitir que mais estudantes tenham acesso às salas de aula de lá, a universidade disponibiliza uma série de bolsas. Duas delas valem para graduação e recebem inscrições até o dia 15 de janeiro de 2019. São a International Major Entrance Scholarship e o Outstanding International Student Award.

Os valores das bolsas variam de acordo com o ano, e a instituição de ensino não informa detalhes para essa edição. Em termos gerais, a University of British Columbia, no Canadá, concede 21 milhões de dólares em apoio financeiro para graduação.

Bolsas para brasileiros em graduação e pós na Nova Zelândia

A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, disponibiliza bolsas parciais para candidatos estrangeiros em seus cursos de graduação e pós. Os prazos para candidatura variam, de acordo com a área de formação. Para quem deseja estudar negócios, é dia 30 de novembro. Já os interessados em Humanidades têm como data limite o dia 1 de dezembro.

Não há, entretanto, um número já definido de bolsas a serem concedidas. Ou seja, a decisão ficará a cargo de um comitê, que selecionará alunos com base, principalmente, em desempenho acadêmico.

Bolsas com inscrições abertas para Pós-Graduação

Bill Gates oferece 90 bolsas de pós-graduação em Cambridge

A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, anunciou hoje a abertura das inscrições para a Gates Cambridge Scholarship. O programa, financiado pela Bill & Melinda Gates Foundation, oferece 90 bolsas de estudo integrais, divididas entre programas de PhD (com três anos de duração), mestrados (dois anos), MBA e pós-graduação (um ano).

As bolsas cobrem todos os custos relacionados aos estudos na universidade, além de passagens aéreas, seguro saúde e uma ajuda custo que pode chegar a 17.500 libras anuais. Estudantes que tenham filhos podem se candidatar a receber ainda um valor extra – de 10.120 libras para o primeiro filho e 4.320 para o segundo. As inscrições vão até o dia 5 de dezembro, para cursos em início em outubro de 2019.

Inscrições abertas para bolsas de mestrado da Yenching Academy

Estão abertas até dia 7 de dezembro as inscrições para as bolsas de mestrado na Yenching Academy, que faz parte da Universidade de Pequim. Ao todo, são 125 bolsas disponíveis.

O programa, todo ministrado em inglês, contempla pesquisas sobre a China e também sua relação com outros países. Os estudos devem contemplar uma das seis áreas da Yenching Academy: Política e Relações Internacionais, Filosofia e Religião, Literatura e Cultura, Direito e Sociedade, História e Arqueologia, e Economia e Gestão.

250 bolsas para PhD nas melhores universidades de Hong Kong

Com o objetivo de atrair talentos globais para realizar seu PhD em Hong Kong, o Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) oferecerá 250 bolsas em sua edição de 2019. As inscrições podem ser feitas até 3 de dezembro.

A bolsa, que cobre os três anos de estudo e pesquisa, oferece um auxílio anual de 301 mil HKS – aproximadamente 38 mil dólares americanos – além de um fundo para pesquisa de 12 mil HKS – ou 1600 dólares.

Fellowship para pesquisadores em Harvard

O Harvard University Center for the Environment abriu inscrições das fellowships para pesquisadores experientes, que já tenham concluído o doutorado. Os interessados podem se candidatar ao programa até dia 16 de janeiro, pelo site.

Durante os dois anos de programa, os fellows desenvolvem pesquisas sobre assuntos “complexos” ligados ao meio ambiente. Como requisito mínimo, o Environmental Fellows Program exige que o interessado tenha um diploma de PhD obtido entre maio de 2015 e agosto de 2019. Cada pesquisador selecionado recebe apoio financeiro de 68 mil dólares anuais, além de seguro-saúde e uma ajuda de custo extra de 2500 dólares para viagens e despesas profissionais.

Bolsas integrais de mestrado na Holanda

A Delft Universiy of Technology (TU Delft) está com inscrições abertas para as bolsas de mestrado concedidas pela fundação Justus & Louise van Effen. O auxílio, integral, é destinado a estudantes internacionais aceitos em programas de mestrado da instituição, sendo que o principal critério para concedê-lo é que os candidatos tenham excelente desempenho acadêmico. As inscrições vão até primeiro de dezembro, pelo site da iniciativa.

São oferecidas três bolsas integrais para cada uma das oito Faculdades da instituição. O apoio financeiro cobre os custos de todo o período do mestrado, além de oferecer workshops, seminários e um programa de desenvolvimento profissional aos selecionados.

Bolsas para mestrado em saúde pública na Europa

Estão abertas as candidaturas para o programa “EUROPUBHEALTH+” de mestrado em saúde pública na Europa, promovido pela Comissão Europeia. As inscrições para as bolsas de excelência disponíveis (cuja quantidade ainda não foi informada) podem ser realizadas até 8 de janeiro, pelo site.

O programa, que segue o modelo de outros mestrados Erasmus, pode ser realizado em 6 renomadas universidades da Europa, de diferentes, e em até 3 línguas. Para o ano letivo 2019-2021, serão distribuídas bolsas de excelência no valor de, no máximo, 46 mil euros pelos dois anos, além de bolsas adicionais especialmente destinadas aos melhores alunos de algumas regiões prioritárias – incluindo América Latina.

Universidade de Oxford lança bolsas para pós-graduação

As bolsas Oxford-Weidenfeld and Hoffmann, lançadas pela universidade britânica em 2015, estão com inscrições abertas até janeiro de 2018. Dependendo do curso, o prazo vai até dia 11 ou até dia 25. A iniciativa foca candidatos da pós-graduação que tenham desempenho acadêmico excelente e cujos projetos de pesquisa visem resolver questões sociais atuais.

Universidade de Twente oferece 50 bolsas de mestrado

A Universidade de Twente, localizada na Holanda, abriu inscrições para suas bolsas de mestrado. São duas rodadas de seleção, e a primeira delas começou no dia 1 de outubro. Já a segunda recebe os candidatos a partir de 2 de fevereiro. Ao todo, serão 50 contemplados pelas bolsas de estudo.

O apoio financeiro varia entre 3 mil e 25 mil euros, a depender do estudante selecionado. A quantia pode ser usada pelo aluno para arcar com as despesas de manutenção no país, ou mesmo para tuition.

George Washington University lança bolsas de pós-graduação

Localizada nos Estados Unidos, a George Washington University lançou bolsas para programas de pós-graduação. Trata-se de uma fellowship com duração de até três anos, para mestrado, e até cinco, para doutorado. O prazo para candidaturas vai até 8 de fevereiro de 2019. O foco da iniciativa são estudantes que serão líderes em suas áreas de atuação, quando voltarem aos seus países de origem.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

Esta oportunidade é um sonho para muitas pessoas, sem sombra de dúvida! É que os MBA de Harvard e Cambridge estão entre os melhores do mundo. Agora, imagine poder estudar em uma dessas duas instituições com uma bolsa de estudos…

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2019 já estão abertas e vão até 31 de maio de 2019.

Programa Chevening lança bolsas para profissionais de artes e cultura

O programa Chevening, do governo do Reino Unido, abriu inscrições para uma fellowship voltada a profissionais de arte e cultura. A iniciativa, batizada de Clore Leadership Fellowship, existe há 14 anos e selecionará, nesta edição, seis líderes de tais áreas. O prazo para candidaturas vai até 6 de novembro.

Como prêmio, a Clore Leadership Fellowship oferece 14 mil libras aos profissionais escolhidos, que devem ser usados durante o ano de duração do programa. Esse valor deve cobrir as despesas de manutenção do estudante no Reino Unido, passagens de ida e volta, cursos, conferências e treinamentos.

Um dos 10 melhores programas de MBA dos Estados Unidos oferece bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas para estudantes brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacionalem 2019. As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019. Entretanto, é aconselhável que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar a 50 mil dólares. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com os filhos. No total, portanto, o valor da bolsa é de até 65 mil dólares.

UNESCO seleciona pesquisadores para estudar no Japão

Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para a fellowship Keizo Obuchi, uma iniciativa da UNESCO para pesquisadores de até 40 anos. O programa, desenvolvido em parceria com o governo do Japão, recrutará dez estudiosos para períodos de 3 a 9 meses em instituições japonesas.

Entretanto, só podem se candidatar profissionais que já possuam mestrado e atuem em áreas prioritárias. Este ano, os campos destacados pela UNESCO são: resolução de conflitos, diálogo intercultural, meio ambiente e tecnologias da comunicação e informação.

Bolsas de mestrado e doutorado na Hungria

Até 31 de janeiro estão abertas as inscrições para mestrado e doutorado na CEU (Central European University), sediada em Budapeste, na Hungria. A iniciativa, apoiada pela Open Society Foundations, concede apoio financeiro para cobrir todos os gastos do período de estudos, incluindo hospedagem.

As pesquisas podem ser destinadas a diversas áreas de estudo, como Ciência Política, Economia, Meio Ambiente, Filosofia, Estudos de Gênero e até mesmo matemática. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa de bolsas.

Bolsas Emile Boutmy para estudar no Sciences Po

Estão abertas as inscrições para as bolsas Emily Boutmy, que apoia estudantes de mestrado e graduação que queiram estudar no Sciences Po, renomada instituição em Paris. As inscrições vão até 3 de janeiro para os cursos de mestrado e até 8 de abril para os de graduação.

O auxílio financeiro é destinado a estudantes internacionais aceitos para os programas da universidade e que tenham feito a candidatura pela primeira vez. Para escolhê-los, são considerados aspectos socioeconômicos, bem como o desempenho acadêmico do aluno. A candidatura às bolsas Emile Boutmy pode ser feita pelo site do Sciences Po.

50 bolsas para mestrado na Suécia

O programa IPOET está oferecendo 50 bolsas de estudo para estudantes que queiram fazer mestrado na Chalmers University of Technology, na Suécia. A iniciativa é apoiada pelo Conselho Sueco para Ensino Superior e custeia 85% da tuition dos alunos de quaisquer programas de mestrado da instituição. O critério de seleção é excelente desempenho acadêmico.

As inscrições vão até 15 de janeiro, pelo site.

Fundação alemã oferece bolsas de estudo para jornalistas

A Fundação Heinz Kühn Stiftung está oferecendo bolsas para jornalistas de países em desenvolvimento participarem de um treinamento intensivo na Alemanha. O programa, que pode ter até três meses de duração, inclui curso de alemão, estágio em veículo de comunicação local e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. As inscrições vão até 30 de novembro.

A bolsa de estudos inclui pagamento de todas as despesas relacionadas ao treinamento, incluindo materiais didáticos, moradia e alimentação. Além disso, estão cobertas passagens aéreas e auxílio de viagem pelo país. Os selecionados têm, ainda, a possibilidade de fazer um curso extra de alemão de até quatro meses no instituto Goethe de Düsseldorf ou Bonn.

Bolsas para jornalistas em Stanford

A organização John S. Knight está com inscrições abertas para seu programa de bolsas de estudo destinado a jornalistas em Stanford. O auxílio, concedido anualmente, irá beneficiar 20 profissionais de diferentes partes do mundo, a fim de que eles realizem pesquisas na universidade americana. As inscrições vão até 4 de dezembro.

Os jornalistas e estudiosos de comunicação e mídia serão selecionados para ficar 10 meses (de setembro de 2019 a junho de 2020) na universidade, a fim de buscar soluções para os maiores desafios de sua profissão. A ajuda de custo oferecida (de US$ 85 mil pelos 10 meses de programa) cobre os gastos para se manter nos EUA. Além disso, os selecionados também podem receber ajudas de custo para realização de projetos, cobertura de seguro saúde e fundos suplementares para manutenção do cônjuge ou filhos.

Extra

Curso de verão em Yale oferece bolsas para estudantes do ensino médio

A Universidade Yale, considerada a 8ª melhor universidade do mundo pelo World University Ranking oferece bolsas de necessidade financeira para estudantes do ensino médio que sejam aceitos para participar do programa Yale Young Global Scholars (YYGS). As inscrições até o dia 6 de fevereiro pelo site.

O YYGS é um curso de duas semanas que reúne jovens do ensino médio do mundo todo para estudar assuntos como ‘Política, Direito e Economia’ e Empreendedorismo. A taxa de inscrição para o programa é de 60 dólares, e o custo total do YYGS é de US$ 6,250 mil (gastos com alimentação e acomodação inclusos). No momento da inscrição, o estudante deve sinalizar que deseja concorrer às bolsas. O auxílio, porém, não cobre os custos com passagem aérea.

Inscrições abertas para preparatório gratuito da Fundação Estudar

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para seu programa de preparação com foco em jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Totalmente gratuito, o Prep Estudar Fora (antigo Prep Scholars) tem como objetivo oferecer orientação sobre o processo de candidatura a universidades de fora do país. O prazo para se inscrever vai até 9 de dezembro, pelo site.

Os cerca de 40 selecionados recebem orientação individualizada de especialistas sobre o processo de application utilizado na seleção para graduação no exterior, especialmente por instituições norte-americanas. São abordados temas como provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, etc. Ao longo do ano, os jovens também são acompanhados por um mentor que tenha cursado a graduação em outro país. A organização também proporciona auxílio financeiro para os custos do application, caso necessário.

Fundação Lemann e Universidade Columbia anunciam bolsas da Teachers College

Os interessados em desenvolver pesquisas sobre educação podem contar com mais um programa de bolsas da Fundação Lemann, em parceria com o Teachers College (corpo docente da Universidade Columbia). Dessa vez, o apoio é dedicado a pesquisadores que se dedicam a estudar as desigualdades no ensino e na aprendizagem em salas de aula e escolas públicas brasileiras.

As bolsas cobrem os custos da viagem a Nova York para participação de um workshop na universidade (em 2019) e também da conferência American Educational Research Association (em 2021). Às propostas selecionadas será concedido o benefício de 30 mil dólares, que serão pagos ao longo de dois anos. O prazo para se inscrever, pelo site, se encerra em 15 de janeiro de 2019

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.