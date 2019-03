As 25 melhores bolsas de estudo com inscrições abertas em março e abril

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições aberta! Dessa vez, com o fim do ano se aproximando, a ideia é que você já possa se preparar para realizar o sonho de estudar no exterior em 2019.

Por isso, a seleção atual inclui as melhores bolsas tanto em dezembro quanto em janeiro. Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais. Confira!

Bolsas de Estudo para Cursos Curtos e Graduação

Santander oferece 750 bolsas de estudo para intercâmbio em 9 países

O Santander está recebendo inscrições para o Programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas. A empresa vai oferecer um total de 750 bolsas de estudo para intercâmbio em graduação e pós-graduação a estudantes brasileiros que queiram realizar seus estudos em outros países. As inscrições vão até o dia 7 de agosto.

Os países de destino disponíveis são Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Porto Rico, Portugal e Uruguai. O valor da bolsa é de 3 mil euros, que podem ser usados para custear despesas como taxa da universidade de destino (se houver), deslocamento, alimentação ou moradia.

As inscrições para as bolsas de estudo para intercâmbio do Santander devem ser feitas por meio do aplicativo Santander Universitário (disponível para Android e iOS). O processo seletivo para as bolsas serão realizados pelas instituições de ensino superior. Ou seja: é necessário conferir com a sua universidade como será o processo, e realizar os procedimentos adequados.

Governo da Nova Zelândia oferece bolsas de graduação e pós-graduação

Estão abertas as inscrições para brasileiros interessados em bolsas do governo da Nova Zelândia para estudos de graduação e pós-graduação. Os candidatos têm até 14 de março para participar da seleção – o processo é feito exclusivamente via internet, por meio deste link.

As bolsas cobrem passagens aéreas de ida e volta, o valor do curso universitário e seguro médico. Além disso, é oferecido também um auxílio para despesas como acomodação e rotinas de estudo, como compra de livros, materiais escolares e gastos com pesquisa (para alunos de pós-graduação).

723 bolsas de estudo na Espanha da Fundação Carolina



A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 723 bolsas de estudo na Espanha, incluindo cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, finanças e empreendedorismo. VEJA AQUI E INSCREVA-SE!

As inscrições vão até o dia 07 de março para os cursos de pós-graduação, e até7 de abril para doutorado, estadias curtas, mobilidade de professores e estudos institucionais.

Bolsas para graduação e mestrado na Austrália

A University of Queensland (UQ), na Austrália está com inscrições abertas para a Bolsa de Líderes Globais da América Latina. A iniciativa é destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade. Os contemplados terão de 50% a 100% dos custos de tuition fee cobertos para até quatro semestres de estudo. Porém, tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Os candidatos devem, primeiro, se inscrever ao curso de interesse e só então preencher o formulário de candidatura para o apoio financeiro. O prazo para ingresso no segundo semestre do ano que vem vai até 30 de abril de 2019.

Instituto Weizmann dá bolsas para cursos de verão em Israel

O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil vai oferecer quatro bolsas para que estudantes brasileiros. Voltadas para alunos que tenham concluído o Ensino Médio, mesmo os que já estão no começo do Ensino Superior, as bolsas permitirão que os estudantes participem da Escola de Verão do Instituto Weizmann de Ciências, localizado em Rehovot, Israel. As inscrições vão até 07 de março, e podem ser feitas neste link.

Bolsa Crimson Brasil de preparação para quem quer estudar fora

Estão abertas até 14 de março as inscrições para a bolsa Crimson Brasil. Criada pela Crimson Education, a iniciativa apoiará um estudante brasileiro no processo de application para graduação no exterior. Para ser elegível, o estudante deve estar cursando o Ensino Médio ou ter se formado em dezembro de 2018 e ter interesse em fazer a graduação nos Estados Unidos ou no Reino Unido.

O processo de seleção para a bolsa Crimson exige o preenchimento de um formulário online, com informações pessoais, acadêmicas e extracurriculares – tudo em inglês. Além disso, cabe ao estudante enviar uma redação em língua inglesa, bem como seu histórico escolar do Ensino Médio.

Programa do ministério holandês para auxílio a cursos de bacharelado na Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship , programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura. É uma parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em cursar bacharelado ou mestrado na Holanda.

A contribuição cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso. Por essa razão, o prazo final para se inscrever ao Holland Scholarship depende do curso escolhido. O período de candidatura varia entre 1º de fevereiro e 1º de maio de 2019.

Fundação GRAMMY Latino oferece bolsa de até US$ 200 mil para alunos de música

Fundação Cultural Latin Grammy está com as inscrições abertas para a bolsa de estudo Emilio e Gloria Estefan para músicos aspirantes interessados em música latina admitidos na Berklee College of Music. A bolsa para alunos de música tem duração de quatro anos e valor máximo de US$ 200 mil, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril de 2019.

Governo romeno abre inscrições para bolsas de graduação e pós

O governo romeno está oferecendo 85 bolsas de estudo para alunos de graduação e pós-graduação que queiram estudar na Romênia. As bolsas têm duração de um ano e meio a seis anos, e podem ser solicitadas por alunos de qualquer país do mundo (exceto países membros da União Europeia) que não tenham cidadania romena. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março de 2019.

Como parte da bolsa, os estudantes escolhidos poderão estudar gratuitamente nas instituições de ensino superior de sua escolha. Além disso, a bolsa também cobre acomodação, conforme as capacidades de cada universidade. Os alunos escolhidos também receberão uma ajuda de custo mensal em moeda romena, num valor equivalente a 65 euros (para graduandos), 75 euros (para mestrandos) ou 85 euros (para doutorandos).

LAIOB oferece 12 bolsas para cursos de negócios nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está oferecendo 12 bolsas de estudo para os cursos de Marketing, Management, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management. Os cursos são da University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, e têm duração de duas semanas, com carga horária de 64 horas. Eles acontecerão em julho de 2019. As inscrições vão até 10 de março e podem ser feitas por meio deste link.

Para cada um dos quatro cursos, o LAIOB oferecerá uma bolsa integral e duas bolsas de 70%, totalizando 12 bolsas para cursos de negócios. Além delas, o instituto também concederá bolsas de 50% e 30% a outros candidatos selecionados durante o processo seletivo.

Bolsa de 9 mil libras por ano para graduação no University College London



A University College London (UCL) está recebendo inscrições para a bolsa Denys Holland. Criada em homenagem ao falecido professor Denys Holland (e financiada por meio de doações de seus ex-alunos), a bolsa tem o objetivo de permitir que um jovem com necessidade de auxílio financeiro realize sua graduação em Londres, na universidade. As inscrições vão até 05 de julho.

Universidade de Westminster oferece bolsa integral para graduação na Inglaterra

A Universidade de Westminster está oferecendo uma bolsa de estudo integral para alunos de graduação. O estudante selecionado ficará isento das taxas cobradas pela universidade. A bolsa também contempla despesas com passagem aérea, acomodação, alimentação e outros custos de vida do aluno durante sua graduação na Inglaterra. As inscrições vão até 31 de maio.

São elegíveis para bolsa todos os cursos de nível de graduação (“undergraduate”) oferecidos na universidade. No total, são mais de 180 cursos desse nível disponíveis na instituição, indo de “Ciências Biomédicas Aplicadas” a “Literatura Árabe e Inglesa”. A lista completa de cursos disponíveis pode ser visualizada neste link.

Bolsas de estudos do (ISC)² para mulheres em Segurança da Informação

O (ISC)², consórcio internacional de certificação em segurança de sistemas de informação, está oferecendo bolsas de estudo de graduação e pós-graduação exclusivamente para mulheres. As bolsas de estudos em Segurança da Informação² são oferecidas por meio do programa (ISC)² Women’s Scholarships, que está cominscrições abertas até o dia 15 de abril.

Bolsas de Estudo para Pós-Graduação

Bolsa do governo belga para mestrado na região de Flandres



O governo de Flandres (uma região da Bélgica) está com inscrições abertas para o programa Master Mind Scholarships. O programa oferece bolsas de estudo a estudantes de qualquer nacionalidade, que tenham concluído o ensino superior em uma universidade fora da região de Flandres e que queiram fazer mestrado na Bélgica. As inscrições vão até 30 de abril.

A bolsa, no entanto, contempla apenas as universidades localizadas nessa região. São, no total, 12 opções, incluindo cinco universidades (University of Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University e Vrije Universiteit Brussel), além de sete outras faculdades com oferta de cursos mais específicos. A lista completa pode ser visualizada no site do programa de bolsas.

Bolsas de até US$ 23 mil por ano para mestrado em energia sustentável

A Global Sustainable Energy Partnership (GSEP) está com inscrições abertas para o programa de bolsas ESED (Education For Sustainable Energy Development). A instituição oferecerá bolsas de estudo para pesquisadores interessados em realizar trabalhos de mestrado em energia sustentável e/ou renovável. As inscrições vão até 08 de março de 2019.

Os bolsistas receberão até US$ 23 mil por ano, por no máximo dois anos. Como o valor tem o objetivo de ajudar os bolsistas a arcarem com os cursos de seus estudos, ele varia de acordo com a necessidade dos bolsistas. A bolsa é válida para pesquisadores que queiram fazer mestrado em qualquer universidade, contanto que o tema de sua pesquisa esteja relacionado a energia sustentável.

Bolsas integrais de doutorado nos EUA da Comissão Fulbright

A Comissão Fulbright está com inscrições abertas para bolsas integrais de doutorado pleno nos Estados Unidos. As bolsas são para pesquisadores de quaisquer área que desejem fazer seu doutorado nos EUA, e as inscrições vão até 31 de março de 2019.

Os alunos contemplados terão suas taxas administrativas e acadêmicas pagas diretamente à universidade anfitriã pela comissão. Além disso, receberão também um valor mensal (que varia conforme o campus) e um adicional de 50% desse valor para cobrir as despesas de um dependente (cônjuge ou filho).

A bolsa também contempla seguro de saúde para o bolsista e seu dependente, passagem de ida e volta entre Brasil e EUA e auxílio de US$ 1.300 para que ele se instale no seu local de estudo. Os bolsistas também ficam isentos das taxas do Visto J-1 para os EUA. Os benefícios são válidos pelos primeiros três anos do doutorado.

Bolsas de mestrado na Espanha ou no Reino Unido da Neoenergia

A empresa de energia Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, está oferecendo cinco bolsas de mestrado na Espanha e no Reino Unido para brasileiros. O programa, de acordo com o aempresa, tem o objetivo de formar profissionais de alto nível em áreas estratégicas para o setor de energia. As inscrições vão até 29 de março, por este link.

Por esse motivo, as bolsas são focadas em algumas áreas de estudos, relacionadas a energias renováveis, engenharia, sustentabilidade, big data e cibersegurança. O edital do programa também afirma dar preferência a estudantes que busquem estudar em determinadas universidades da Espanha ou Reino Unido.

Bolsas de pós-graduação para brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School of Governance, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas para pós-graduação a brasileiros. As bolsas são voltadas para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio.

Estão disponíveis bolsas para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (mestrado executivo em administração pública). Mais informações sobre cada um dos programas podem ser vistas nos respectivos links.

Universidade Johns Hopkins lança bolsa de mestrado em homenagem a Marielle Franco

A universidade americana Johns Hopkins inaugurou recentemente a bolsa de estudos em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro. O apoio financeiro foi disponibilizado graças a uma doação anônima recebida em nome de Marielle.

O valor ainda não foi divulgado, mas o fato é que a bolsa vai custear parte das despesas do mestrado em relações internacionais com foco na América Latina. O curso faz parte do Programa de Estudos Latino-Americanos (LASP) da School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins. Candidatos a qualquer curso do SAIS da Johns Hopkins serão considerados para receber a bolsa Marielle Franco, desde que sua área de concentração na pesquisa sejam os estudos latino-americanos. A lista de cursos disponíveis pode ser acessada nessa página.

Bolsas de até R$ 57 mil por ano para mestrado na Universidade de Genebra

A Faculdade de Ciências da Universidade de Genebra (Unige) está com inscrições abertas para o programa Excelence Fellowship. O programa, segundo a organização, oferecerá bolsas a alunos “de destaque e altamente motivados” que queiram realizar um mestrado na Universidade de Genebra, em uma das áreas oferecidas pela faculdade. As inscrições estão abertas até 15 de março.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

Esta oportunidade é um sonho para muitas pessoas, sem sombra de dúvida! É que os MBA de Harvard e Cambridge estão entre os melhores do mundo. Agora, imagine poder estudar em uma dessas duas instituições com uma bolsa de estudos…

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2019 já estão abertas e vão até 31 de maio de 2019.

Um dos 10 melhores programas de MBA dos Estados Unidos oferece bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas de estudo para alunos brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional em 2019. As inscrições estão abertasaté 15 de maio de 2019.Entretanto, é aconselhável que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar a 50 mil dólares. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com os filhos. No total, portanto, o valor da bolsa é de até 65 mil dólares.

Universidade irlandesa tem bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros

A Escola de Inglês, Teatro e Filme do University College Dublin (UCD) está recebendo inscrições para a Maria Helena Kopschitz Scholarship. A bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros tem o objetivo de permitir que um estudante brasileiro curse o mestrado em Literatura e Cultura Irlandesa da Universidade. Mais detalhes sobre a exigência do UCD para a comprovação de proficiência em inglês podem ser vistos neste link. E neste link, podem ser vistas mais informações sobre o programa de mestrado.

Para se candidatar à bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros, é necessário enviar os documentos citados (CV, personal statement, histórico acadêmico, comprovação de proficiência em inglês e artigo acadêmico recente, bem como dois contatos de professores que escreverão as cartas de recomendação) para Margaret.O.Kelleher@ucd.ie até o dia 30 de abril.

Bolsas da fundação Rotary para programas de pós relacionados a água e saneamento

A Fundação Rotary está oferecendo bolsas de estudo para pesquisadores de diversas áreas interessados em resolver os problemas de água potável e saneamento básico do mundo. As bolsas da Fundação Rotary serão oferecidas a alunos que tenham sido aceitos no programa de pós-graduação do IHE Delft Institute for Water Education, na Holanda.

Mais informações sobre as inscrições (que vão até o dia 1 de abril) estão disponíveis no formulário que pode ser acessado por aqui.

Bolsas para pós-graduação da Academia Nacional de Ciências da Índia

A INSA (Indian National Science Academy, ou academia nacional de ciências da Índia) está com as inscrições abertas para a JRD-Tata Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas de estudo para alunos das áreas de exatas e biológicas dos países em desenvolvimento. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril.O formulário de inscrição pode ser visualizado por meio deste link.

Bolsa integral para MBA no Ohio State Fisher College of Business

O Ohio State Fisher College of Business está recebendo inscrições para a Scholarship for the Americas. Trata-se de uma bolsa integral para MBA que além cobrir integralmente os custos de tuition, também oferece ao bolsista um valor mensal de US$ 1.435 para custear despesas com deslocamento, moradia e alimentação.

Além dessa bolsa, a faculdade ainda oferece outras bolsas de 50% e ajuda de custo mensal de US$ 700 para os chamados “Fisher Fellows“. As inscrições para o MBA (e para as bolsas) ficam abertas até o dia 15 de abril.

EXTRA

Programa Líderes Estudar 2019 abre inscrições

O Programa Líderes Estudar, antes conhecido como programa de bolsas de estudo da Fundação Estudar, está com inscrições abertas para sua edição de 2019 até o dia 01/04! O programa existe há 26 anos como forma de propiciar que brasileiros estudem nas melhores universidades do mundo – seja no Brasil ou no exterior – e desenvolvam ao máximo o seu potencial.

Podem se inscrever jovens brasileiros de até 34 anos, que se identificam com os valores da Estudar, apresentam excelência acadêmica e querem deixar um grande legado para o país. A candidatura é aberta a estudantes de todas as áreas e cursos. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Bolsas de estudo para ensino médio em escola bilíngue



A Fundação St. Paul’s está com inscrições abertas para o Programa de Bolsa Integral de Estudos da St. Paul’s School. O programa vai selecionar dois estudantes com idade de 11 a 15 anos para realizar seus estudos na escola bilíngue com bolsa integral. As inscrições ficam abertas até 31 de março.