As 25 melhores bolsas de estudo com inscrições abertas em abril e maio

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! A seleção atual inclui as melhores bolsas tanto em abril quanto em maio. Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais. Confira!

Bolsas de Estudo para Cursos Curtos e Graduação

Santander oferece 750 bolsas de estudo para intercâmbio e 9 países

O Santander está recebendo inscrições para o Programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas. A empresa vai oferecer um total de 750 bolsas de estudo para intercâmbio em graduação e pós-graduação a estudantes brasileiros que queiram realizar seus estudos em outros países. As inscrições vão até o dia 7 de agosto.

Os países de destino disponíveis são Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Porto Rico, Portugal e Uruguai. O valor da bolsa é de 3 mil euros, que podem ser usados para custear despesas como taxa da universidade de destino (se houver), deslocamento, alimentação ou moradia.

As inscrições para as bolsas de estudo para intercâmbio do Santander devem ser feitas por meio do aplicativo Santander Universitário (disponível para Android e iOS). O processo seletivo para as bolsas serão realizados pelas instituições de ensino superior. Ou seja: é necessário conferir com a sua universidade como será o processo, e realizar os procedimentos adequados.

Bolsas integrais de graduação e mestrado para a Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul

A Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul (K’Arts) está recebendo inscrições para bolsas integrais para seus programas de graduação e mestrado nas áreas de artes. Os programas de graduação na Coreia do Sul oferecidos pela universidade englobam as áreas de música, canto, artes cênicas, cinema, audiovisual, dança, arquitetura, design e belas artes. As inscrições vão até 31 de maio.

As bolsas são oferecidas como parte do programa Art Major Asian (AMA), que visa promover o intercâmbio cultural da Coreia do Sul com outros países por meio da educação de pessoas com talentos artísticos de destaque. A lista completa de cursos oferecidos pode ser vista no edital do programa (pdf).

723 bolsas de estudo na Espanha da Fundação Carolina



A Fundação Carolina está com inscrições abertas para cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, finanças e empreendedorismo. VEJA AQUI E INSCREVA-SE!

As inscrições vão ataté 7 de abril para doutorado, estadias curtas, mobilidade de professores e estudos institucionais.

Bolsas para cursos de verão do King’s College, em Londres

O King’s College London está oferecendo bolsas para cursos de verão em Londres, do King’s Summer Programmes. As bolsas são oferecidas como parte do programa Summer @King’s Scholarships, e têm o objetivo “atrair estudantes excelentes e altamente motivados do mundo todo para estudar nos nossos cursos de verão”, segundo a faculdade. As inscrições vão até 12 de abril.

Há opções de cursos de verão para alunos que ainda não ingressaram na universidade (Pre-University Summer School) e para alunos que já estão no ensino superior (Undergraduate Summer School). Cada uma dessas categorias têm opções de cursos diferentes, que podem ser vistas nos respectivos links. São 10 bolsas de estudos para os cursos pré-universitários, e 8 bolsas para os cursos de nível universitário.

Bolsas para graduação e mestrado na Austrália

A University of Queensland (UQ), na Austrália está com inscrições abertas para a Bolsa de Líderes Globais da América Latina. A iniciativa é destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade. Os contemplados terão de 50% a 100% dos custos de tuition fee cobertos para até quatro semestres de estudo. Porém, tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Os candidatos devem, primeiro, se inscrever ao curso de interesse e só então preencher o formulário de candidatura para o apoio financeiro. O prazo para ingresso no segundo semestre do ano que vem vai até 30 de abril de 2019.

Universidade de Tel Aviv: bolsas integrais de graduação e pós-graduação exclusivas para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv está oferecendo bolsas de estudos exclusivas para brasileiros em seus programas de graduação e mestrado, por meio de um fundo chamado Brazilian Scholarship Fund (BSF), um fundo criado pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. As bolsas podem chegar ao valor integral do curso, dependendo do programa escolhido pelo estudante. O prazo de inscrição varia conforme o curso desejado, indo até no máximo 31 de maio.

Brasileiros que desejarem cursar o B. Sc. em Engenharia Elétrica e Eletrônica poderão concorrer a bolsas de até 100% do valor do curso. Também são oferecidas bolsas integrais para brasileiros interessados nos cursos de graduação ministrados em hebraico. Brasileiros que quiserem cursar o B.A. em Liberal Arts ou os programas de mestrado ministrados em inglês na universidade, por sua vez, podem concorrer a bolsas de até 50% dos valores dos cursos.

Inscrições abertas para bolsa integral de graduação em Londres, na Universidade de Westminster



A Universidade de Westminster recebe até dia 31 de maio as candidaturas para a bolsa Vice Chancellor. Trata-se de uma bolsa de graduação em Londres voltada a estudantes internacionais, vindos de países em desenvolvimento – como é o caso do Brasil. O apoio financeiro será oferecido a estudantes que tenham sido aceitos em um dos programas oferecidos pela universidade, sem restrição de área.

Programa do ministério holandês para auxílio a cursos de bacharelado na Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship, programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura. É uma parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em cursar bacharelado ou mestrado na Holanda.

A contribuição cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso. Por essa razão, o prazo final para se inscrever ao Holland Scholarship depende do curso escolhido. O período de candidatura varia entre 1º de fevereiro e 1º de maio de 2019.

Fundação GRAMMY Latino oferece bolsa de até US$ 200 mil para alunos de música

Fundação Cultural Latin Grammy está com as inscrições abertas para a bolsa de estudo Emilio e Gloria Estefan para músicos aspirantes interessados em música latina admitidos na Berklee College of Music. A bolsa para alunos de música tem duração de quatro anos e valor máximo de US$ 200 mil, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril de 2019.

Western Union oferece bolsa de US$ 2.500 para graduação em ciência e tecnologia

A fundação Western Union está recebendo inscrições para seu programa Global Scholarship Program 2019. Esse programa oferecerá bolsas para alunos de graduação no valor de US$ 2.500, que devem ser abatidos dos tuition fees das universidades, faculdades ou escola em que eles estudam. As inscrições vão até 30 de abril.

Essas bolsas podem ser usadas para qualquer universidade reconhecida por um órgão estatal ou independente. No entanto, apenas podem concorrer às bolsas os estudantes que estejam cursando (ou desejem cursar) programas de graduação nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática, na sigla em inglês) ou de negócios e empreendedorismo.

Bolsa integral para cursos de desenvolvimento e programação de games no Canadá

A Vancouver Film School (VFS) está recebendo inscrições para o programa de bolsas Victor Lucas Game Design & Programming Scholarship 2019. O programa oferecerá duas bolsas integrais para alunos que queiram estudar no Canadá e fazer os cursos de design de jogos ou de programação para jogos da escola. As inscrições vão até o dia 14 de abril.

As bolsas oferecidas pelo programa são para dois cursos diferentes. Um deles é o Game Design Program da VFS, que dá ao aluno técnicas de programação, arte e criação de níveis. O outro é o Programming for Games, Web and Mobile Program, mais focado em programação para jogos, aplicativos mobile e aplicações web. Os cursos têm duração de um ano e não contam como cursos de ensino superior.

Bolsa de 9 mil libras por ano para graduação no University College London



A University College London (UCL) está recebendo inscrições para a bolsa Denys Holland. Criada em homenagem ao falecido professor Denys Holland (e financiada por meio de doações de seus ex-alunos), a bolsa tem o objetivo de permitir que um jovem com necessidade de auxílio financeiro realize sua graduação em Londres, na universidade. As inscrições vão até 05 de julho.

Universidade de Westminster oferece bolsa integral para graduação na Inglaterra

Além da bolsa Vice Chancellor citada lá em cima, a Universidade de Westminster também está oferecendo uma bolsa de estudo integral para alunos de graduação. O estudante selecionado ficará isento das taxas cobradas pela universidade. A bolsa também contempla despesas com passagem aérea, acomodação, alimentação e outros custos de vida do aluno durante sua graduação na Inglaterra. As inscrições vão até 31 de maio.

São elegíveis para bolsa todos os cursos de nível de graduação (“undergraduate”) oferecidos na universidade. No total, são mais de 180 cursos desse nível disponíveis na instituição, indo de “Ciências Biomédicas Aplicadas” a “Literatura Árabe e Inglesa”. A lista completa de cursos disponíveis pode ser visualizada neste link.

Bolsas de estudos do (ISC)² para mulheres em Segurança da Informação

O (ISC)², consórcio internacional de certificação em segurança de sistemas de informação, está oferecendo bolsas de estudo de graduação e pós-graduação exclusivamente para mulheres. As bolsas de estudos em Segurança da Informação² são oferecidas por meio do programa (ISC)² Women’s Scholarships, que está com inscrições abertas até o dia 15 de abril.

Turin School, na Itália, oferece bolsa para curso de duas semanas

A Turin School, escola de regulação localizada em Turim, na Itália, está oferecendo bolsas para o seu International Summer School, um curso de duas semanas sobre a regulação de serviços públicos (como água, saneamento, transporte, etc.). As inscrições vão até 3 de junho.

Estudantes brasileiros têm direito a bolsa, com a qual ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição e têm direito a moradia em quarto individual num colégio localizado no centro de Turim. Mesmo assim, caso seja aceito, o candidato deve fazer o depósito da taxa de inscrição (no valor de 150 euros), e terá o valor devolvido ao final do curso.

Bolsas de até 11.000€ para graduação na universidade mais antiga da Europa

A Universidade de Bolonha está recebendo candidaturas para bolsas de estudos de graduação e mestrado. As bolsas da Unibo são oferecidas em duas modalidades: na primeira, o estudante fica isento dos tuition fees da universidade; na segunda, ele recebe uma bolsa no valor de 11.000€(onze mil euros) para um ano de estudos.

As bolsas com inscrições abertas são para os programas de “First Cycle” da universidade, com três anos de duração, equivalentes à graduação no Brasil. Há também programas “Single Cycle”, que duram cinco anos, e são como uma graduação com mestrado junto. As inscrições vão até 30 de abril!



Bolsas de Estudo para Pós-Graduação

Bolsa do governo belga para mestrado na região de Flandres



O governo de Flandres (uma região da Bélgica) está com inscrições abertas para o programa Master Mind Scholarships. O programa oferece bolsas de estudo a estudantes de qualquer nacionalidade, que tenham concluído o ensino superior em uma universidade fora da região de Flandres e que queiram fazer mestrado na Bélgica. As inscrições vão até 30 de abril.

A bolsa, no entanto, contempla apenas as universidades localizadas nessa região. São, no total, 12 opções, incluindo cinco universidades (University of Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University e Vrije Universiteit Brussel), além de sete outras faculdades com oferta de cursos mais específicos. A lista completa pode ser visualizada no site do programa de bolsas.

Mestrado na França: Univesité Paris-Saclay tem bolsas de mais de 10.000€

A Université Paris-Saclay divulgou recentemente o edital de seu programa de bolsas internacionais de mestrado. As oportunidades de mestrado na França oferecidas pela univesidade localizada em Paris têm duração de um ou dois anos e contemplam todas as áreas de conhecimento. As inscrições vão até o dia 13 de maio.

Os bolsistas selecionados pelo programa receberão uma bolsa de 10.000 euros por ano. Ela é paga pela própria universidade ao longo de dez meses, de setembro até junho. Além disso, os bolsistas têm direito a uma ajuda de custo de até 1.000 euros para despesas com passagem e visto, de acordo com as suas necessidades.e

Rotary oferece bolsas integrais para “Estudos pela Paz” em seis países

Os “Estudos da Paz e Conflitos” são um campo que analisa mecanismos de conflitos sociais, bem como identifica comportamentos violentos e não violentos na interação entre pessoas e sociedades. Um subcampo são os “Estudos pela Paz”, um esforço interdisciplinar que pretende prevenir e resolver conflitos em escala, em contraste com os estudos da guerra, direcionados à busca de vitória em conflitos. Se o seu sonho é ajudar a promover a paz e a compreensão entre os povos, esta bolsa da organização Rotary Internacional é para você. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio.

É oferecido apoio financeiro para cursos de mestrado e aperfeiçoamento em Estudos da Paz. São até 100 bolsas que incluem, além das mensalidades e taxas escolares, as despesas com passagens aéreas até o país, moradia e alimentação durante o curso

Programa de MBA nos EUA tem bolsas de US$ 65 mil para brasileiros

A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), está oferecendo três bolsas de seu programa de MBA nos EUA em 2019 para estudantes brasileiros. Considerado um dos 10 melhores dos Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa de um ano, criado para profissionais em meio de carreira. As inscrições vão até 15 de maio.

No total, o valor da bolsa pode chegar a US$ 65.000. Isso inclui uma bolsa que cobre tuition fees e despesas com transporte, moradia e alimentação no valor de até US$ 50 mil, mais uma auxílio moradia para quem viaja com os filhos que pode chegar a US$ 15 mil.

Bolsas de pós-graduação para brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School of Governance, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas para pós-graduação a brasileiros. As bolsas são voltadas para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio.

Estão disponíveis bolsas para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (mestrado executivo em administração pública). Mais informações sobre cada um dos programas podem ser vistas nos respectivos links.

Universidade Johns Hopkins lança bolsa de mestrado em homenagem a Marielle Franco

A universidade americana Johns Hopkins inaugurou recentemente a bolsa de estudos em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro. O apoio financeiro foi disponibilizado graças a uma doação anônima recebida em nome de Marielle.

O valor ainda não foi divulgado, mas o fato é que a bolsa vai custear parte das despesas do mestrado em relações internacionais com foco na América Latina. O curso faz parte do Programa de Estudos Latino-Americanos (LASP) da School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins. Candidatos a qualquer curso do SAIS da Johns Hopkins serão considerados para receber a bolsa Marielle Franco, desde que sua área de concentração na pesquisa sejam os estudos latino-americanos. A lista de cursos disponíveis pode ser acessada nessa página.

Bolsas do Banco Mundial para mestrado em desenvolvimento econômico

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas Joint Japan / World Bank Graduate Scholarship Program 2019 (JJWBGSP). O programa de bolsas do Banco Mundial pretende auxiliar pessoas de países em desenvolvimento (incluindo o Brasil) que queiram fazer mestrado em uma área com potencial de auxiliar no desenvolvimento do seu país de origem. As inscrições vão até 11 de abril!

Os candidatos podem escolher entre os programas de mestrado de uma série de instituições participantes, incluindo universidades em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Austrália e Japão. A lista completa de programas preferidos pelo JJWBGSP pode ser vista por meio deste link.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

Esta oportunidade é um sonho para muitas pessoas, sem sombra de dúvida! É que os MBA de Harvard e Cambridge estão entre os melhores do mundo. Agora, imagine poder estudar em uma dessas duas instituições com uma bolsa de estudos…

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2019 já estão abertas e vão até 31 de maio de 2019.

Um dos 10 melhores programas de MBA dos Estados Unidos oferece bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas de estudo para alunos brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional em 2019. As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019. Entretanto, é aconselhável que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar a 50 mil dólares. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com os filhos. No total, portanto, o valor da bolsa é de até 65 mil dólares.

Universidade irlandesa tem bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros

A Escola de Inglês, Teatro e Filme do University College Dublin (UCD) está recebendo inscrições para a Maria Helena Kopschitz Scholarship. A bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros tem o objetivo de permitir que um estudante brasileiro curse o mestrado em Literatura e Cultura Irlandesa da Universidade. Mais detalhes sobre a exigência do UCD para a comprovação de proficiência em inglês podem ser vistos neste link. E neste link, podem ser vistas mais informações sobre o programa de mestrado.

Para se candidatar à bolsa de mestrado exclusiva para brasileiros, é necessário enviar os documentos citados (CV, personal statement, histórico acadêmico, comprovação de proficiência em inglês e artigo acadêmico recente, bem como dois contatos de professores que escreverão as cartas de recomendação) para Margaret.O.Kelleher@ucd.ie até o dia 30 de abril.

ABEI/Haddad Fellowship 2019-2020: Mestrado na Irlanda com bolsa de 35.000€

Estão abertas as inscrições para a ABEI/Haddad Fellowship 2019-2020. O programa é voltado para estudantes brasileiros que desejem fazer mestrado na Irlanda, no Trinity College Dublin, uma das instituições mais prestigiadas do país, e oferece bolsa integral por um ano. Ele receberá inscrições até o dia 22 de abril.

Neste ano, a bolsa está sendo oferecida para estudantes que queiram fazer os seguintes programas de mestrado oferecidos pelo Trinity College: Tradução Literária, História Moderna Irlandesa, Teatro e Performance ou Escrita Criativa (em cada link é possível ler mais detalhes de cada programa). Em todos os casos, a bolsa cobre um ano de custos de estudo, acomodação, despesas de viagem e alimentação, num valor total de 35.000€.

Bolsas para pós-graduação da Academia Nacional de Ciências da Índia

A INSA (Indian National Science Academy, ou academia nacional de ciências da Índia) está com as inscrições abertas para a JRD-Tata Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas de estudo para alunos das áreas de exatas e biológicas dos países em desenvolvimento. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril. O formulário de inscrição pode ser visualizado por meio deste link.

Bolsa integral para MBA no Ohio State Fisher College of Business

O Ohio State Fisher College of Business está recebendo inscrições para a Scholarship for the Americas. Trata-se de uma bolsa integral para MBA que além cobrir integralmente os custos de tuition, também oferece ao bolsista um valor mensal de US$ 1.435 para custear despesas com deslocamento, moradia e alimentação.

Além dessa bolsa, a faculdade ainda oferece outras bolsas de 50% e ajuda de custo mensal de US$ 700 para os chamados “Fisher Fellows“. As inscrições para o MBA (e para as bolsas) ficam abertas até o dia 15 de abril.

Bolsa de 5.000 libras por mês para pesquisa em Economia Internacional em Londres

A Chatham House, ONG sem fins lucrativos situada em Londres, está recebendo inscrições para o programa Dame DeAnne Julius Senior Academy Fellowship em Economia Internacional. O programa escolherá pesquisadores e trabalhadores da área de Economia Internacional para desenvolver pesquisa de nível de pós-graduação relacionada a esse tema e a governança global ao longo de dois meses.

Os selecionados pelo programa receberão bolsa de 5.000 libras por mês (sujeito a deduções de imposto do Reino Unido) para realizar sua pesquisa. Durante esse período, poderão trabalhar na própria Chatham House, localizada na área central de Londres. A bolsa não cobre as despesas de deslocamento do candidato selecionado. A avaliação das candidaturas será feita de maneira contínua, de forma que não há data limite para se inscrever. No entanto, a Chatham House incentiva as pessoas interessadas a se candidatarem o quanto antes.

LL.M. nos EUA: bolsa integral para brasileiros na USC Gould School of Law

A USC Gould School of Law, da University of Southern California (USC), está oferecendo uma bolsa integral de LL.M. (“master in law”) em 2019 para estudantes brasileiros. Além dessa bolsa integral, a escola também oferecerá bolsas de até 50% do tuition fee a todos os estudantes brasileiros que forem aceitos no seu programa de LL.M. nos EUA . As inscrições vão até 1 de maio.

O aluno selecionado para receber a bolsa integral poderá cursar o LL.M. da USC Gould School of Law sem precisar arcar com os custos de tuition. Os demais alunos brasileiros receberão descontos no valor dos tuition fees que podem chegar a até metade do valor do curso, equivalendo a dezenas de milhares de dólares.

Pesquisa na Austrália: Universidade de Sydney oferece bolsas para mestrado e PhD

A Universidade de Sydney recebe, todos os anos, pesquisadores do mundo todo para seus programas de mestrado e doutorado. Por meio de suas bolsas internacionais, a instituição oferece apoio financeiro para quem deseja desenvolver pesquisa na Austrália. As inscrições vão até 31 de agosto.

Vale lembrar que não há uma application separada para as bolsas de estudo. Os candidatos devem submeter seus dados e documentos exigidos por seu curso de escolha, para serem avaliados por uma série de critérios. Entre eles, estão o desempenho acadêmico na graduação e a experiência prévia em pesquisa. Como benefício, o programa cobre o valor da tuition e manutenção no país por um período de até três anos.

Academia alemã oferece bolsa de 1.200 euros por mês para projetos de pesquisa

A Akademie Schloss Solitude está com inscrições abertas para seu programa de residência internacional. O programa oferece bolsas para a Alemanha e tem o objetivo de permitir aos residentes escolhidos que se dediquem a seus projetos de pesquisa sob condições materiais e intelectuais favoráveis, nas palavras da própria academia. As inscrições vão até 30 de abril.

Os participantes escolhidos para a residência receberão um espaço de habitação e trabalho em Stuttgart, na Alemanha, com todos os custos pagos pela academia. Além disso, a instituição também oferecerá um estipêndio mensal de 1.200 euros por mês, e cobre as despesas de viagem até a cidade. Em alguns casos, a academia também oferece seguro de saúde e fundos extras para a compra de materiais para o projeto.

No total, a Akademie Schloss Solitude mantém 45 “estúdios” — espaços onde os residentes podem viver e trabalhar. E, segundo o edital do programa, também é possível acomodar cônjuges, parentes ou parceiros nessas instalações, contanto que eles cumpram os requisitos de entrada no país.