As 20 melhores universidades do Brasil, segundo ranking da Folha

São Paulo – A Universidade de São Paulo (USP) mantém a liderança como a melhor instituição do país, segundo o Ranking Universitário da Folha de 2019 (RUF). No ano anterior, a USP voltou ao topo após dois anos perdendo a posição para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Neste ano, a UFRJ caiu para o terceiro lugar e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) subiu dois lugares e ocupou a segunda posição. É a primeira vez desde a criação do RUF, em 2012, que duas universidades estaduais paulistas ficam com os dois primeiros lugares da lista.

No entanto, a diferença entre o segundo e o terceiro lugar foi de apenas 0,09 pontos. Em ranking semelhante internacional, divulgado pela revista Times Higher Education (THE), as duas primeiras colocadas também aparecem na mesma ordem A USP ficou posicionada na faixa de 251-300 de mais de 1.300 universidades em todo mundo.

O Ranking Universitário Folha (RUF) é uma avaliação anual de institutos públicos e privados de ensino de todo o país utilizando bases de dados e pesquisas de opinião. Para essa edição, todas as universidades ativas do país foram avaliadas, um total de 197 instituições.

O resultado depende de cinco componentes: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização.

A maioria das instituições que aparecem no ranking se concentra nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Apenas São Paulo e Rio de Janeiro representam quase metade da lista.

No top 10 do ranking, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Pernambuco mantiveram suas posições de 2018 e foram as primeiras fora do eixo Sul-Sudeste.

Entre as instituições privadas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) é a primeira a aparecer no ranking, em 18º lugar.

Com a avaliação das carreiras com maior número de ingressantes, a RUF deste ano teve uma novidade na avaliação do curso recordista de ingressante desde 2016: Direito. E a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também foi analisada.

Segundo o jornal, apenas 6% dos cursos conseguem aprovar mais de 50% dos alunos na OAB. A Unesp, que ficou em 6º lugar na lista, teve a maior aprovação de seus alunos, com 74,06%.

Confira a lista das 20 melhores universidades públicas e privadas, segundo a RUF 2019: