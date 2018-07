As 15 profissões de nível superior no topo do ranking de empregos formais

São Paulo – Enfermeiros lideram a lista de profissionais mais contratados com carteira assinada nos primeiros quatro meses de 2018 no Brasil, segundo levantamento feito pelo site Quero Bolsa com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados relativos aos primeiros 4 meses do ano.

A pesquisa filtrou o número de admitidos formais e, segundo o Ministério do Trabalho, que divulga os dados, o número de enfermeiros contratados superou a marca de 16,7 mil em todo Brasil.

Entraram para a lista as ocupações que exigem cursos de nível superior para atuação. Entre as 15 profissões com mais oportunidades formais, analistas de sistemas e os farmacêuticos também se destacam. Confira:

1 – Enfermeiro

Número de contratações: 16.755

Curso: Enfermagem

2 – Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Número de contratações: 15.863

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3 – Farmacêutico

Número de contratações: 14.341 C

urso: Farmácia

4 – Auxiliar de Contabilidade/Contador

Número de contratações: 13.803

Curso: Ciências Contábeis

5 – Administrador

Número de contratações: 12.441

Curso: Administração

6 – Analista de Recursos Humanos

Número de contratações: 6.364

Curso: Gestão de Recursos Humanos

7 – Médico Clínico

Número de contratações: 4.660

Curso: Medicina

8 – Programador de Sistema da Informação

Número de contratações: 4.231

Curso: Sistemas da Informação

9 – Nutricionista

Número de contratações: 3.913

Curso: Nutrição

10 – Preparador Físico

Número de contratações: 3.797

Curso: Educação Física

11 – Fisioterapeuta

Número de contratações: 3.696

Curso: Fisioterapia

12 – Advogado

Número de contratações: 3.422

Curso: Direito

13 – Designer Gráfico

Número de contratações: 3.324

Curso: Design

14 – Tecnólogo em Logística de Transporte

Número de contratações: 3.019

Curso: Logística

15 – Engenheiro Civil

Número de contratações: 2.804

Curso: Engenharia Civil