As 15 melhores faculdades de medicina do Brasil em 2018

São Paulo – Um levantamento recente da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) revelou as melhores faculdades de medicina do mundo em 2018. No Brasil, o ranking é encabeçado pela Universidade de São Paulo (USP) pela quarta vez consecutiva. A instituição também é a 1ª colocada na América Latina.

Na comparação global, a medicina da USP foi classificada entre o 51º e o 100º lugares. A melhor do planeta na área é a norte-americana Harvard, seguida pelas universidades de Oxford e Cambridge, ambas do Reino Unido.

A USP teve um ótimo desempenho no ranking da QS: na comparação com a versão divulgada no ano passado, a universidade não perdeu nenhuma área de estudo na lista. Porém, como um todo, as universidades brasileiras tiveram uma performance pior — e pelo 4º ano consecutivo.

“O problema não é a queda na performance do Brasil esse ano, já que flutuações como essa são comuns”, diz Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS ao site EXAME. “O problema é que vemos uma tendência cada vez mais difícil de reverter”.

A medicina é uma das áreas em que o Brasil teve melhor desempenho no levantamento, com 15 universidades ranqueadas. Somadas todas as mais de 40 áreas de estudo analisadas, as faculdades brasileiras aparecem 211 vezes nas listas da QS.

Confira abaixo os melhores cursos de medicina do país, segundo o estudo: