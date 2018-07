As 15 melhores cidades nos Estados Unidos para encontrar um emprego

São Paulo – Se você sonha em trabalhar nos Estados Unidos, o Vale do Silício deve brilhar aos seus olhos. No entanto, as melhores oportunidades de emprego se estendem para além da costa oeste americana.

Na lista de mercados de trabalho mais quentes de 2018, os dois primeiros locais estão na Califórnia, mas São Francisco ficou apenas em 13º lugar no ranking da Zippia, uma plataforma de dicas de carreira e busca de emprego.

O site analisou 386 áreas metropolitanas em três categorias, variação de salário, variação de índice de desemprego e o índice de desemprego atual, usando dados do Serviço de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês).

Nas regiões próximas a São Francisco, o mercado se relaciona às empresas de tecnologia – a vizinha da cidade, embora menos popular, ficou com o primeiro lugar do ranking. Já na terceira e quarta posições, duas cidades do Texas oferecem oportunidades relativas à indústria do petróleo.

Confira as 15 melhores cidades para encontrar emprego nos Estados Unidos:

15. Springfield, Illinois

–

Índice de desemprego: 3,2%

Média de salário anual: US$ 49.430

14. Cleveland, Tennessee

–

Índice de desemprego: 3%

Média de salário anual: US$ 37.740

13. São Francisco, Califórnia

–

Índice de desemprego: 2.4%

Média de salário anual: US$ 76.160

12. Tuscaloosa, Alabama

–

Índice de desemprego: 3,2%

Média de salário anual: US$ 41.120

11. Columbia, Carolina do Sul

–

Índice de desemprego: 2,7%

Média de salário anual: US$ 43.220

10. Roanoke, Virginia

–

Índice de desemprego: 2,9%

Média de salário anual: US$ 43.650

9. Waterloo-Cedar Falls, Iowa

–

Índice de desemprego: 2,7%

Média de salário anual: US$ 41.450

8. Ann Arbor, Michigan

–

Índice de desemprego: 2,8%

Média de salário anual: US$ 56.160

7. Florence, Carolina do Sul

–

Índice de desemprego: 3,2%

Média de salário anual: US$ 41.010

6. Blacksburg-Radford, Virginia

–

Índice de desemprego: 2,9%

Média de salário anual: US$ 42.960

5. Charleston, Carolina do Sul

–

Índice de desemprego: 2,3%

Média de salário anual: US$ 44.500

4. Midland, Texas

–

Índice de desemprego: 2,1%

Média de salário anual: US$ 53.190

3. Odessa, Texas

–

Índice de desemprego: 2,8%

Média de salário anual: US$ 47.160

2. San Luis Obispo, Califórnia

–

Índice de desemprego: 2,6%

Média de salário anual: US$ 48.740

1. San Jose-Sunnyvale, Califórnia

–

Índice de desemprego: 2,4%

Média de salário anual: US$ 78.990