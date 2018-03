As 12 melhores bolsas-de-estudo que estão com inscrições abertas

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de abril inclui bolsas para cursos de verão até uma bolsa do GRAMMY Latino para quem deseja estudar música na graduação.

Graduação

Inscrições abertas para o Preparatório gratuito da Fundação Estudar

A Fundação Estudar está com pré-inscrições abertas para seu programa de preparação com foco em jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Totalmente gratuito, o Prep Estudar Fora (antigo Prep Scholars) tem como objetivo oferecer orientação sobre o processo de candidatura a universidades de fora do país. As pré-inscrições vão até o dia 23 de abril pelo site.

Os selecionados recebem orientação individualizada de especialistas sobre o processo de application – utilizado na seleção para graduação no exterior, especialmente por instituições norte-americanas. São abordados temas como provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, etc. Ao longo do ano, os jovens também são acompanhados por um mentor que tenha cursado a graduação em outro país. A organização também proporciona auxílio financeiro para os custos do application, caso necessário.

Bolsa integral de graduação na Universidade de Westminster

A Universidade de Westminster, localizada no Reino Unido, recebe até dia 31 de maio as candidaturas para sua bolsa de graduação. A primeira etapa da candidatura consiste em submeter a application a um curso de graduação na instituição britânica, o que exige envio de documentos como cartas de recomendação e essays. Apenas com a carta de aceite em mãos é possível submeter a candidatura à bolsa de estudos. Todos os documentos relacionados à application devem ser enviados por Correio ao setor de bolsas de estudo da Universidade de Westminster, até 31 de maio.

O apoio financeiro concedido pela instituição de ensino cobre todas as despesas do candidato. Ou seja, tanto a anuidade do curso de graduação quanto despesas como acomodação, passagens aéreas e manutenção do aluno no Reino Unido ficam a cargo da instituição.

GRAMMY Latino oferece bolsas de graduação em Música

A Fundação Cultural do GRAMMY Latino abriu inscrições para uma série de bolsas de estudo, as “Becas Talento para Matrícula”, as “Becas de Asistencia para Matrícula” e as “Becas Carlos Vives”. O foco das bolsas Grammy é, justamente, apoiar os alunos de música que tenham especial interesse na música latina. Serão aceitas candidaturas até o dia 10 de abril. De 10 a 200 mil dólares. Antes de tudo, o processo de seleção exige que o aluno já tenha sido aceito em uma escola de música de prestígio a nível internacional.

Inscrições abertas para três programas de bolsa do banco Santander

As inscrições para o programa Top España, que oferece um curso de espanhol de curta duração, seguem abertas até dia 3 de maio. O prêmio é um curso de três semanas na Universidade de Salamanca, em que alunos de graduação e professores podem aprimorar seus conhecimentos no idioma espanhol e na cultura do país.

Os interessados em fazer intercâmbio acadêmico têm outros programas à disposição. O Santander Mundi foca períodos de até seis meses e oferece bolsa-auxílio de 4 mil euros. As inscrições para a iniciativa vão até 11 de julho.

Já Programa Bolsas Ibero-Americanas concederá 1070 bolsas de estudo, para intercâmbios em um dos nove países participantes, como Uruguai, Chile e Portugal. O auxílio financeiro equivale a 3 mil euros e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Confira os detalhes dos três programas de bolsa do Santander.

Bolsas integrais para curso de políticas públicas na Espanha

A Fundação Botín, organização que atua no desenvolvimento social mundial, está com inscrições abertas até o dia 17 de maio para o programa de Fortalecimento da Gestão Pública na América Latina. O curso de políticas públicas é destinado a universitários de 19 e 23 anos, que tenham concluído mais de 50% do curso de graduação (não importa a área) até o dia 30 de setembro, e que tenham interesse em seguir carreira no setor público.

Durante oito semanas, os estudantes selecionados assistirão a aulas e participarão de palestras e debates sobre as áreas de fundamentação política, jurídica e histórica, economia, filosofia política e serviços públicos. O programa inclui também viagens acadêmicas e culturais na Espanha, além de visitas a empresas e instituições e finalização do curso na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil. Todas as despesas para o curso de políticas públicas (passagens aéreas, traslados e alojamento) estão inclusas.

Stanford Ignite, programa da Universidade Stanford no Brasil, recebe inscrições

O curso intensivo de capacitação empreendedora Stanford Ignite acontece em São Paulo, de 21 de setembro a 11 de novembro, durante sete fins de semana não-consecutivos. As inscrições vão até 18 de maio e, vale lembrar, serão oferecidas bolsas de 50% para o Stanford Ignite.

As aulas cobrem diversos fundamentos de negócios e habilidades práticas, de contabilidade à habilidade de falar em público. Há também um programa de mentoria e um workshop de design thinking, processo de planejamento e inovação que surgiu na universidade e se espalhou pelo mundo. O curso culmina com a apresentação de um projeto desenvolvido em grupo para investidores brasileiros e americanos.

Concorra às bolsas LAIOB para cursos de verão nos Estados Unidos

O LAIOB (Latin America Institute of Business) oferece bolsas de estudo para jovens sul-americanos em cursos de curta duração. Para a edição de fevereiro de 2019 Marketing, Management Corporate Finance e Project Management da Universidade de Ohio, estão sendo oferecidas 12 bolsas no total – sendo 4 integrais e 8 parciais uma bolsa integral (100%) e duas de 70%. As inscrições vão até 27 de abril. Os selecionados para as bolsas LAIOB também terão acesso a um curso de Business English oferecido paralelamente ao curso escolhido.

Bolsas com inscrições abertas para Pós-Graduação

Melhor universidade da Irlanda oferece bolsa integral para mestrado

A melhor universidade da Irlanda, Trinity College Dublin, está com processo seletivo aberto para uma bolsa para mestrado na Irlanda, exclusiva para brasileiros. A bolsa ABEI/HADDAD Fellowship é oferecida em parceria com a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses (ABEI) e as inscrições podem ser feitas até 1 de maio.

A bolsa é oferecida para estudantes interessados em alguns mestrados na Trinity, com início em setembro de 2018. As áreas são: Mestrado em Dramaturgia, Mestrado em Tradução Literária, Mestrado em Escrita Criativa e Mestrado em Escrita Irlandesa. A bolsa cobre a anuidade do curso, acomodação, passagens aéreas e despesas do estudante no país – totalizando 35 mil euros.

Fundação Obama lança programa de bolsas na Universidade de Chicago

Fundação Obama lançou mais um programa de bolsas focado em desafios globais e lideranças. Dessa vez, trata-se de um programa de bolsas de estudo que selecionará 25 estudantes para estudar na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Para se candidatar, é necessário submeter os documentos exigidos até 10 de abril. Apoio integral, que contempla desde despesas com a anuidade da Universidade de Chicago até a manutenção no país durante o curso. Outro aspecto importante da iniciativa criada pela Fundação Obama tem a ver com oportunidades de networking com líderes, mentoria com profissionais experientes que façam parte da rede e conferências e cursos nos Estados Unidos.

Programa de bolsas mais antigo do mundo seleciona alunos para pós-graduação em Oxford

O programa de bolsas Rhodes está entre os mais prestigiados do mundo. Em sua edição de 2018, selecionará 100 pessoas, sendo que haverá duas vagas específicas para quem vem de regiões não contempladas anteriormente – como é o caso do Brasil. Para se inscrever, é necessário submeter a candidatura até a data limite de 30 de junho.

O apoio financeiro oferecido serve para estudantes aprovados em cursos de pós-graduação da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que podem ter duração de até três anos. O apoio oferecido inclui tuition, auxílio para manutenção no país e oportunidades de networking e workshops.

EXTRA

Bolsas Einstein para desenvolver pesquisa na Alemanha

As bolsas Einstein estão com inscrições abertas até 15 de abril. Trata-se de um programa de fellowships criado e apoiado pela Einstein Forum e pela Daimler and Benz Foundation. O foco da iniciativa são jovens que tenham desenvolvido um trabalho excelente em sua área de atuação, mas que estejam abertos a ir além e embarcar em projetos interdisciplinares.

Durante o período da bolsa, os estudantes recebem auxílio financeiro no valor de 10 mil euros, somados às passagens aéreas. Além disso, a acomodação é oferecida em Caputh, região próxima a Berlim e a Potsdam, na casa de veraneio que pertenceu ao físico Albert Einstein.

Competição de vídeos da ONU premiará jovens com viagem a Nova York

A competição de vídeos Plural+, organizada pelas Nações Unidas, recebe inscrições até dia 3 de junho para sua edição de 2018. A iniciativa selecionará vídeos que tratem de temas de migração, inclusão social e diversidade.

Os interessados devem fazer um vídeo de até cinco minutos (incluindo abertura e créditos) e submetê-lo em formato .mov ao Plural+, usando sites como o WeTransfer e o Google Drive. Os melhores vídeos serão escolhidos por um júri independente e apresentarão seus trabalhos numa conferência em Nova York.