As 100 melhores universidades do mundo, segundo o CWUR

São Paulo – Nenhuma universidade brasileira entrou para o top 100 do mais recente ranking mundial de instituições de ensino superior publicado hoje pelo Center for World University Rankings (CWUR).

A lista, no entanto, é longa e ranqueou mil universidades em 60 países. Do Brasil, a melhor colocada é a USP, em 138º lugar. No topo, estão as renomadas Harvard (1º), Stanford (2º), seguidas pelo MIT, Cambridge e Oxford. Estados Unidos é o país com mais instituições de ensino no ranking, são 224, entre as mil listadas pelo CWUR. China tem 90, Japão tem 74 e Reino Unido, 65.

A análise classificatória leva em conta oito aspectos: 25% de peso para qualidade de ensino, 25% para empregabilidade (avaliado pelo número de ex-alunos que se tornaram CEOs nas principais empresas do mundo em relação ao tamanho da universidade), 25% para qualidade do corpo acadêmico (medida por meio de premiações acumuladas), 5% para publicações, 5% influência na mídia (medida por citações de pesquisas na imprensa, 5% para citações de pesquisas, 5% para impacto e, por fim, mais 5% para patentes.

O ranking, segundo o CWUR, é o único global a medir simultaneamente qualidade de ensino e de treinamento dos alunos, assim como o prestígio dos acadêmicos e qualidade das pesquisas sem ter como base dados e pesquisas fornecidos pelas próprias instituições avaliadas.

