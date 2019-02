As 100 melhores faculdades, segundo a Shanghai University

São Paulo – As universidades norte-americanas e do Reino Unido dominam as primeiras posições do ranking de instituições de ensino superior publicado pela Shanghai Jiao Tong University. O único dentro do grupo das 20 melhores que não é destes dois países é o Swiss Federal Institute of Technology Zurich, da Suíça.

A mais bem avaliada foi Harvard University, pela 11ª vez consecutiva, ou seja, desde que o ranking é publicado, a instituição está no topo.

Nenhuma universidade brasileira conseguiu entrar na lista das 100 melhores do mundo.

A Universidade de São Paulo (USP) conquistou lugar entre a 101ª e 150ª posições. É que depois das cem melhores, a Shanghai Jiao Tong University não dá posição exata das universidades.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficaram alguma posição entre o 301º e 400º lugares. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) é a última brasileira a entrar no grupo das top 500. Ficou entre a 401ª a 500ª posições.

A metodologia do ranking leva em conta indicadores de desempenho acadêmico ou de pesquisa, além do número de ex-alunos ou professores premiados.

As instituições com pesquisadores mais renomados e com artigos publicados em revistas como a Nature e Science saem na frente na avaliação. Cada indicador tem pontuação máxima de 100.

Confira quais universidades entraram para o grupo das 100 melhores, neste ano:

Ranking Instituição País 1 Harvard University Estados Unidos 2 Stanford University Estados Unidos 3 University of California, Berkeley Estados Unidos 4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 5 University of Cambridge Reino Unido 6 California Institute of Technology Estados Unidos 7 Princeton University Estados Unidos 8 Columbia University Estados Unidos 9 University of Chicago Estados Unidos 10 University of Oxford Reino Unido 11 Yale University Estados Unidos 12 University of California, Los Angeles Estados Unidos 13 Cornell University Estados Unidos 14 University of California, San Diego Estados Unidos 15 University of Pennsylvania Estados Unidos 16 University of Washington Estados Unidos 17 The Johns Hopkins University Estados Unidos 18 University of California, San Francisco Estados Unidos 19 University of Wisconsin – Madison Estados Unidos 20 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suíça

Ranking Instituição País 21 University College London Reino Unido 23 University of Michigan – Ann Arbor Estados Unidos 24 The Imperial College of Science, Technology and Medicine Reino Unido 25 University of Illinois at Urbana-Champaign Estados Unidos 26 Kyoto University Japão 27 New York University Estados Unidos 28 University of Toronto Canadá 29 University of Minnesota, Twin Cities Estados Unidos 30 Northwestern University Estados Unidos 31 Duke University Estados Unidos 32 Washington University in St. Louis Estados Unidos 33 University of Colorado at Boulder Estados Unidos 34 Rockefeller University Estados Unidos 35 University of California, Santa Barbara Estados Unidos 36 The University of Texas at Austin Estados Unidos 37 Pierre and Marie Curie University – Paris 6 França 38 University of Maryland, College Park Estados Unidos 39 University of Paris Sud (Paris 11) França 40 University of British Columbia Canadá

Ranking Instituição País 41 The University of Manchester Reino Unido 42 University of Copenhagen Dinamarca 43 University of North Carolina at Chapel Hill Estados Unidos 44 Karolinska Institute Suécia 45 University of California, Irvine Estados Unidos 46 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Estados Unidos 47 University of California, Davis Estados Unidos 47 University of Southern California Estados Unidos 49 Vanderbilt University Estados Unidos 50 Technical University Munich Alemanha 51 The University of Edinburgh Reino Unido 52 Carnegie Mellon University Estados Unidos 52 Utrecht University Holanda 54 Pennsylvania State University – University Park Estados Unidos 54 University of Heidelberg Alemanha 54 University of Melbourne Austrália 57 Purdue University – West Lafayette Estados Unidos 58 McGill University Canadá 59 The Hebrew University of Jerusalem Israel 60 University of Zurich Suíça

Ranking Instituição País 61 Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick Estados Unidos 61 University of Munich Alemanha 61 University of Pittsburgh Estados Unidos 64 University of Bristol Reino Unido 65 The Ohio State University – Columbus Estados Unidos 66 The Australian National University Austrália 67 Brown University Estados Unidos 67 King?s College London Reino Unido 69 University of Geneva Suíça 69 University of Oslo Noruega 71 Ecole Normale Superieure – Paris França 71 University of Florida Estados Unidos 73 Uppsala University Suécia 74 Leiden University Holanda 75 Boston University Estados Unidos 76 University of Helsinki Finlândia 77 Technion-Israel Institute of Technology Israel 78 University of Arizona Estados Unidos 79 Arizona State University – Tempe Estados Unidos 79 Moscow State University Rússia