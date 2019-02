As 10 profissões mais estressantes para 2016

1/12 (Thinkstock)

São Paulo – Para algumas profissões , o risco da atividade é o principal fator estressante. Que o digam militares, bombeiros e policiais. Para outras, são os prazos e a interação com o público os aspectos que mais podem gerar nervosismo, como é o caso dos apresentadores de televisão ou de rádio e dos repórteres de jornais. Imprevistos, exigências físicas, viagens e o potencial de crescimento da carreira também são levados em conta na hora de determinar o índice de estresse de uma profissão. A partir da análise de todos estes fatores, são 11 no total, o site Career Cast criou uma metodologia capaz de identificar as profissões mais estressantes. A lista é publicada anualmente. Confira as carreiras que entraram nesta ediçãom do ranking