As 10 palavras mais usadas nos perfis dos brasileiros no LinkedIn

São Paulo – Estamos em um país de especialistas? Entre os 31 milhões de perfis brasileiros no LinkedIn o termo que mais repete é “especializado”.

A pesquisa anual com as 10 palavras mais populares nos currículos dos brasileiros no LinkedIn em 2017 mostra que a expressão “com experiência” também está em alta. O termo qualificado, que nem aparecia em 2016, aparece em 5º lugar. Veja o top 10 de 2017 e do ano anterior:

Ranking 2016 2017 1º Especializado Especializado 2º Líder Com experiência 3º Estratégico Líder 4º Focado Estratégico 5º Responsável Qualificado 6º Com experiência Especialista 7º Inovador Focado 8º Apaixonado Responsável 9º Criativo Inovador 10º Excelente Apaixonado

“As pessoas estão se descrevendo mais pelas suas habilidades, competências e experiência e não só pelo nome do cargo”, diz. Natalia Rocha, gerente de marketing do LinkedIn para a América Latina.

Na opinião da psicóloga Sofia Esteves, presidente do conselho do Grupo Cia. de Talentos, trata-se de reflexo do mercado de trabalho em 2017 que deu destaque para a qualificação técnica.

Nos anos anteriores – a pesquisa é feita desde 2013 – aspectos comportamentais ou de gestão, como a palavra líder e o termo estratégico, eram mais populares nos perfis, acompanhando demanda do mercado, segundo Sofia.

É bom ter essas palavras no perfil?

“ Essas são as palavras mais usadas pelos usuários na hora de se descrever e, não, necessariamente os termos de busca mais utilizados pelos recrutadores”, diz a gerente do LinkedIn.

O segredo de um perfil atraente no LinkedIn reside em usar as palavras certas. Recrutadores procuram profissionais na rede social utilizando palavras-chave da função, cargo ou do mercado específico para o qual estão recrutando.

Um especialista em determinada área pode aparecer numa pesquisa feita por um recrutador também pelo termo “especializado” que colocou no seu perfil.

Palavras mais específicas é que podem dar mais relevância ao currículo e são os fatos, dados, números e resultados atrelados à sua descrição que dão credibilidade ao currículo.

Uma pessoa da área gráfica que se descreve como criativa, por exemplo, pode colocar link para o portfólio digital para corroborar o que está afirmando.

“O profissional deve fazer uma autoavaliação e pensar quais são as palavras chave da sua função e que o descrevem. Ele pode pensar que palavra ele utilizaria para procurar um profissional como ele”, indica Natalia.

Dificilmente um recrutador vai pesquisar o termo “apaixonado”, mas isso não quer dizer que seja ruim descrever a si mesmo usando esse adjetivo. Termos assim indicam uma conexão emocional com o trabalho, que é bem vista.

A chave do currículo digital

Palavras-chave são essenciais não só no LinkedIn, mas em qualquer plataforma de currículo digital. “ São importantes para que o currículo seja visto pelo recrutador”, diz a especialista Denise Bojikian, do Vagas.com.

Esses termos devem resumir conhecimentos, habilidades. “ E principalmente os jargões da área de atuação do profissional”, diz.

Denise indica que o profissional leia atentamente a descrição das vagas para as quais está aplicando. Os anúncios geralmente têm muitas das palavras-chave da função em questão.