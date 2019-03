As 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood, segundo a Forbes

Da sétima posição no ano passado para o topo dode atrizes mais bem pagas deste ano. A trajetória dedeu um salto considerável no que diz respeito aos rendimentos financeiros no período entre junho de 2013 e junho de 2014, segundo os cálculos da Forbes. A revista publicou hoje, em seu site, das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Veja quem, além de Sandra Bullock, engordou bastante a conta bancária neste período de 12 meses:

2/12 (Divulgação)

Quanto ganhou no período: 51 milhões de dólares. A revista atribui à atuação no longa “Gravidade”, o grande mérito do primeiro lugar no ranking das atrizes mais bem pagas de Hollywood. De acordo com a Forbes, muito do sucesso do filme, vencedor de 7 Oscars, deve-se à Sandra Bullock, no papel de Ryan Stone.