Apresentadora da BBC vence batalha por discriminação salarial

Uma apresentadora da BBC que acusou a empresa de pagar um sexto do recebido por um colega de trabalho em cargo semelhante venceu um processo trabalhista contra a emissora estatal. A sentença de um tribunal concluiu que a profissional foi discriminada.

Samira Ahmed, apresentadora do Newswatch, um programa que critica as reportagens da British Broadcasting Corp., ganhou o processo em um tribunal de Londres na sexta-feira. Segundo ela, seu salário era significativamente menor do que o valor pago a Jeremy Vine, que apresenta o Points of View, um programa que ela disse ser semelhante ao seu.

Ahmed recebia 440 libras (US$ 575) por programa depois de 2012, enquanto Vine, na época, ganhava 3 mil libras pelo programa Points of View.

A BBC não pôde “refutar a presunção de discriminação sexual que surgiu quando ela provou que seu trabalho era semelhante ao dele e que recebia menos do que ele”, disse a juiza Harjit Grewal na decisão.

“Nenhuma mulher quer ter que tomar medidas contra seu próprio empregador”, disse Ahmed em comunicado. “Adoro trabalhar para a BBC. Fico feliz que tenha sido resolvido.”

O processo faz parte de uma série de disputas sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres na emissora que emergiram quando a empresa foi obrigada a publicar os salários dos funcionários mais bem pagos em 2017.

A lista mostrou que as sete estrelas com melhores salários eram homens. A mulher melhor remunerada ganhava menos de um quarto do que o homem com maior salário. No final daquele ano, um relatório mostrou uma diferença salarial de 9,3% na BBC, inferior à média do Reino Unido.

No tribunal, um advogado da BBC disse a Ahmed que ela recebia uma quantia comparável ao salário de antecessor, Ray Snoddy, o que ela não negou. No entanto, Ahmed diz que seu nível de experiência tornava Vine uma comparação mais apropriada em termos de remuneração.

“Este caso nunca foi sobre uma pessoa, mas sobre a maneira como diferentes tipos de programas na indústria da mídia atraem diferentes níveis de remuneração”, disse a BBC em comunicado. “Sempre acreditamos que o salário de Samira e Jeremy Vine não era determinado pelo gênero.”