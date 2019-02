Apresentador do Globo Esporte do Ceará comunica sua demissão ao vivo

São Paulo – Ao encerrar o programa Globo Esporte do Ceará deste sábado (16), o apresentador Kaio Cezar anunciou seu pedido de demissão do Sistema Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Nordeste.

Funcionário da emissora há cerca de 10 anos, Kaio era produtor do programa e também narrador para a televisão e os canais Premiere e SporTV.

“O Globo Esporte fica por aqui, quero dizer que eu também fico. Neste momento estou pedindo demissão do Sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito e nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço”, disse ele.

O motivo para a declaração e para sua demissão não foi revelado. Segundo o site UOL, a emissora ainda não se manifestou e está apurando o caso.