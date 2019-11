Aprender inglês com séries e filmes funciona mesmo? Professora explica

Você já sabe: quanto mais divertido for o aprendizado, mais você vai se dedicar. E se o conteúdo for relevante para você, também vai haver mais engajamento.

Só que diversão e relevância são percepções muito pessoais. Por exemplo: notícias do mundo ou da vida de celebridades podem ser conteúdos muito relevantes e divertidos para você, mas pouco para outra pessoa. Importantíssimo você saber o que é relevante/divertido para você, e a partir daí buscar conteúdos relacionados com o idioma que quer aprender.

E por que tudo isso é importantíssimo?

Porque ninguém tem tempo para aprender/esquecer eternamente, ou, pior, para investir tempo e dinheiro em um curso – presencial ou online – e depois constatar que não aprendeu nada.

Os neurocientistas já concluíram que a dopamina, a serotonina e a oxitocina são os “hormônios do aprendizado”. A dopamina, por exemplo, é a substância química cerebral responsável pelo prazer (reforço positivo) que você tem quando aprende algo.

E sempre que seu cérebro libera o hormônio do prazer, você naturalmente quer repetir aquela ação (e a regularidade/disciplina deixam de ser um sacrifício, olha que bom).

A emoção potencializa a sua memória, e você vai se lembrar daquele conteúdo mais facilmente depois. Quando o conteúdo tem um significado pessoal, ou causa uma emoção, você aprende..

Assim, aprender inglês a partir de séries, filmes e música pode ser uma forma muito eficaz, já que atividades divertidas e emocionantes aumentam seu engajamento (você sempre encontra tempo, quando gosta de fazer algo) e potencializam sua memória.

Hoje selecionamos um artigo bem legal, em inglês, sobre um prequel do Game Of Thrones. Aliás, veja aqui a diferença entre Prequel e SpinOff:

Prequel

A film, book, or play that develops the story of an earlier film, etc. by telling you what happened before the events in the first film, etc. Ou seja, prequel é um spin-off que conta uma estória que aconteceu antes do tempo do filme ou da série. Young Sheldon é um prequel de Big Bang Theory.

Spin-off

A show involving characters from a previous show. Joey é um spin-off (que não deu muito certo) de Friends.

Antes de ler o artigo sobre o GoT, observe algumas frases em Passive Voice, tiradas dele:

…It was also announced that another Game of Thrones prequel…

…The first Game of Thrones spin-off series to have a pilot episode ordered…

…It is expected to serve as showrunner of a prospective series…

…The show was going to be set thousands of years before the events of the main show…

Agora, leia o artigo:

Game Of Thrones: Why The Long Night Prequel Isn’t Happening

