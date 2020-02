Aprenda esta lição de inglês com os “Faria Limers” e os “Santa Ceciliers”

Se você mora em São Paulo provavelmente já ouviu falar nos “Faria Limers” ou nos “Santa Ceciliers”. A brincadeira é usada para descrever as pessoas que vivem e trabalham na região da Avenida Faria Lima e no bairro de Santa Cecília, cada um com características muito específicas.

Mas independentemente dessas características, o que vale para a dica de hoje é como esses termos foram construídos, porque ambos emprestam o sufixo “-er” da língua inglesa. E, se você estuda inglês há algum tempo, provavelmente já deve ter visto este sufixo algumas vezes.

Estudar os sufixos em inglês ajuda muito, porque se você entender o que eles significam, fica muito mais fácil entender palavras que você não conhece ou nunca viu.

Por exemplo: o sufixo “-less” é o mesmo que “sem”, ele indica que algo não possui determinada característica, e o verbo “to rest” significa “descansar”. Portanto, quando dizemos “restless” estamos dizendo “algo que não tem descanso”, ou seja, “incansável”.

Viu como fica mais fácil? Você consegue dividir a palavra em duas partes, e entender cada uma delas. E mesmo que a palavra não tivesse uma tradução adequada para o português, ainda assim você seria capaz de compreendê-la.

Então vamos para uma lista com alguns sufixos que você vai encontrar com bastante frequência.

LISTA DE SUFIXOS MUITO COMUNS EM INGLÊS

-ER

Representa alguém que executa uma ação.

Ex: Teach – Teacher / Paint – Painter / Work – Worker

OBS: Os termos “Faria Limers” e “Santa Ceciliers” representam, grosso modo, as pessoas que “executam a ação” de viver e trabalhar nesses lugares.

-LY

Representa o modo como alguma coisa é feita.

Ex: Quick – Quickly / Slow – Slowly / Simple – Simply

-LESS

Indica que algo não possui determinada característica.

Ex: Rest – Restless / Fear – Fearless / Effort – Effortless

-FUL

Indica que algo é notável por determinada característica.

Ex: Beauty – Beautiful / Help – Helpful / Peace – Peaceful

-ISH

Indica que algo possui determinada qualidade ou característica.

Ex: Child – Childish / Green – Greenish / Snob – Snobbish

-Y

Também indica que algo possui determinada qualidade ou característica (é muito usado para transformar outras palavras em adjetivos).

Ex: Smell – Smelly / Taste – Tasty / Fruit – Fruity

-NESS

Descreve o estado de alguma coisa.

Ex: Happy – Happiness / Kind – Kindness / Dark – Darkness

Michel Rosas (um Santa Cecilier) é professor de inglês há 10 anos e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.