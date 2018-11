Após demissão da Globo, jornalista diz que foi punida por ficar doente

São Paulo – Nesta segunda-feira, dia 5, a jornalista Izabella Camargo foi demitida pela Globo ao retornar de licença médica após desenvolver sintomas de estresse profissional, uma doença conhecida como síndrome de burnout.

Ela era apresentadora da previsão do tempo dos programas Hora 1 e do Bom Dia Brasil desde 2014. Seu turno na Globo começava às 3h da madrugada, ela fazia quatro entradas durante o primeiro programa e ficava até 20 minutos dando as informações de meteorologia. E também participava do segundo programa.

Izabella ficou chocada com a demissão e sente que está sendo punida por ter ficado doente, como contou para o site Notícias da TV, do UOL.

Segundo ela, a doença está relacionada com o horário de trabalho na emissora. Ela chegou a pedir para mudar seu turno, mas não teve o pedido atendido. E em agosto, ela sofreu um apagão ao vivo, enquanto falava com o apresentador José Roberto Burnier, âncora do Em Ponto.

No mesmo dia, ela foi diagnosticada com burnout, com risco de convulsões, e seu médico a mandou pedir licença.

A síndrome de burnout é um esgotamento mental relacionado ao estresse e excesso de trabalho. Entre seus sintomas estão problemas de memória, fadiga, dores musculares, depressão, falta de apetite e problemas no sono.

Procurada pelo canal do UOL, a Globo afirmou que a razão da demissão não tem relação com a licença médica, mas que não trata em pública suas relações com funcionários. O Site Exame tentou contato coma jornalista e também solicitou um posicionamento oficial da emissora, mas ainda não recebeu resposta. Assim que recebermos as respostas, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo de despedida que a jornalista publicou em seu perfil pessoal do Instagram: