Após chuvas em SP, empresas oferecem espaço de coworking gratuito

São Paulo – Não conseguiu chegar ao trabalho hoje? A forte – e persistente – chuva na cidade de São Paulo a região metropolitana da capital parou a cidade e impediu o deslocamento de muitos trabalhadores nesta segunda-feira (10).

Pensando nessa dificuldade, as empresas de escritórios compartilhados Regus e Spaces vão disponibilizar gratuitamente seus espaços de coworking para o público geral hoje durante todo o horário comercial.

Para utilizá-los, só é necessário realizar um cadastro com CPF e RG na recepção das unidades.

Segundo Tiago Alves, presidente da Regus e Spaces no Brasil, os escritórios compartilhados surgiram para contribuir para a mobilidade urbana.

“O tempo de deslocamento das pessoas em dias caóticos de chuva como o de hoje aumenta exponencialmente. Ao disponibilizar gratuitamente o uso de nossas unidades espalhadas por diversas regiões da cidade, buscamos contribuir para que os profissionais tenham um bom dia de trabalho”, afirma.

Nesse começo caótico de semana, as empresas oferecem um espaço com suporte de internet e infraestrutura para trabalhar tem diversos pontos da cidade. Confira a lista de endereços abaixo ou no site:

São Paulo Alphaville – Castelo Branco – Tambore

AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939, 8° ANDAR – TORRE JACARANDÁ

São Bernardo, Domo Corporate ABC – Shopping Metropole Corporate

AVENIDA JOSE VERSOLATO, 101, 12 ANDAR, CENTRO

Sao Paulo, Regus Santo Amaro – Ponte Transamerica – Panamerica Park

AV. GUIDO CALOI, 1000, 4º ANDAR, BLOCO 5

São Paulo, Chacara Santo Antonio, Alexandre Dumas

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1711, 5º ANDAR – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

São Paulo, Ez Tower- Morumbi – Nova Chucri Zaidan

RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105, TORRE B – 24º ANDAR

São Paulo, Rochavera – Morumbi

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 15º ANDAR – MORUMBI

São Paulo, Chucri Zaidan – Torre Z – Ponte Morumbi

AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 296, 23º ANDAR, BROOKLIN NOVO

São Paulo Av Nacoes Unidas – Marginal Pinheiros – TNU

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495, 15º ANDAR

São Paulo, World Trade Centre

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12551, 17º ANDAR – BROOKLIN NOVO

São Paulo- E-Business

RUA WERNER VON SIEMENS, 111 – LAPA DE BAIXO

São Paulo, Shopping Cidade Jardim

AV. MAGALHÃES DE CASTRO, 4800, 14º ANDAR – PARK TOWER

São Paulo – Berrini

RUA IRMÃ GABRIELA, 51

São Paulo, Regus E-Tower – Funchal

RUA FUNCHAL, 418, EDIFICIO ETOWER, 34º E 35º ANDARES

São Paulo JK Iguatemi

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2.041 TORRE B, COMPLEXO JK – TORRE B, 5º ANDAR

São Paulo, Millennium Vila Olímpia – Chedid Jafet

AVENIDA CHEDID JAFET, 222, TORRE D, 5º ANDAR – VILA OLÍMPIA

São Paulo, Continental Square – Vila Olímpia – Olimpiadas

RUA OLIMPÍADAS, 205, 4º ANDAR – VILA OLÍMPIA

São Paulo, Vila Olimpia – Gomes de Carvalho

RUA GOMES DE CARVALHO, 911

São Paulo, Pinheiros – Eldorado Business Tower

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 8501, 17º ANDAR – PINHEIROS, PINHEIROS

São Paulo, Faria Lima Corporate – Vila Nova – Santa Justina

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4509, 8º E 9º ANDARES

São Paulo, JK 1455 – Juscelino Kubitschek

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1455, 4º ANDAR

São Paulo, Praca Faria Lima – Atílio Innocenti

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 4221, 1° ANDAR

São Paulo, Faria Lima

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3729, 4º E 5º ANDAR – ITAIM BIBI

São Paulo, Ed New Century – Itaim – Leopoldo Couto

RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR, 758, 11º ANDAR – ITAIM BIBI

São Paulo, Faria Lima – Av Cidade Jardim – Ed Seculum

AV. BRIG. FARIA LIMA, 3144, 3º ANDAR

São Paulo, Reboucas – Pinheiros – Mario Garneiro

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1485, 1 E 2 ANDARES

São Paulo Vila Madalena – Pinheiros

RUA CAPITÃO ANTÔNIO ROSA, N° 409, JARDIM PAULISTANO

São Paulo, Paulista Consolação – Ed. São Luiz

AVENIDA PAULISTA, 2300, ANDAR PILOTIS – CENTRO

São Paulo Paulista Center 3 – Augusta

AV. PAULISTA, 2064, 14° ANDAR

São Paulo, Paulista Casa das Rosas – Brigadeiro

AVENIDA PAULISTA, 37, 4º ANDAR – BELA VISTA

São Paulo, Alameda Santos – Paraiso – Brigadeiro

ALAMEDA SANTOS, 200, ANDARES TÉRREO, MEZANINO, 1º, 2º, 5º E 6º – BELA VISTA

São Paulo, Paulista Trianon – Alameda Campinas

AV. PAULISTA 1079, 7º E 8º ANDARES, TORRE JOAO SALEM

São Paulo, Paulista Top Center – Metro Brigadeiro

AVENIDA PAULISTA, 854, 10º ANDAR – BELA VISTA