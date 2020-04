Aplicativo do Google oferece cursos de graça de marketing e negócios

Com a quarentena por causa do novo coronavírus, o Google registrou um aumento de buscas por cursos de graça e online: o interesse dos usuários do buscador atingiu seu maior nível dos últimos 12 meses na semana entre os dias 22 a 28 de março.

E o aplicativo Primer, que dá aulas rápidas e gratuitas de marketing digital e negócio, teve um aumento de 38% no número de usuários ativos.

O aplicativo, disponível para dispositivos Apple e Android, pertence ao Google e ajuda a desenvolver habilidades em alta em vendas e marketing para empreendedores e profissionais.

Estão disponíveis na plataforma 17 módulos de aprendizagem e cada um contém diversos cursos. Entre os temas, é possível aprender sobre criação de sites, como abrir empresas, como anunciar na internet, como atingir públicos pelo celular e comunicação com clientes.

No mês de março, cinco aulas se tornaram mais populares. Confira:

