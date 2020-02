Apaixonado por filmes e séries? A Warner contrata estagiários no Brasil

São Paulo – A Warner Bros. Entertainment abriu o programa de estágio dos sonhos para estudantes apaixonados por filmes, séries, games e por entretenimento.

A empresa por trás de filme dos heróis Batman e Mulher Maravilha, assim como o clássico seriado Friends, tem vagas abertas para estudantes em suas áreas de Vendas, Business Inteligence, Comunicação e Finanças na unidade de Barueri, em São Paulo.

As inscrições ocorrem até o dia 21 de fevereiro pelo site do programa. Podem se candidatar alunos cursando qualquer graduação, com inglês intermediário e bons conhecimentos do Pacote Office. O contrato é para dois anos de estágio das 10h às 17h.

Além de ambiente de trabalho muito colaborativo e descontraído, os estagiários podem ter salário de até 1.965 reais e contar com vale refeição de 770 reais. Também há benefícios como assistência médica, gympass e vale transporte.

O grande diferencial, no entanto, é a disponibilidade de cinema no escritório, onde ocorrem sessões exclusivas dos filmes lançados pela empresa. Além disso, os funcionários podem pegar emprestados DVDs e games sem custo.