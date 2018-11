Antes de ir trabalhar, o CEO da Apple faz isto todas as manhãs

São Paulo – Qual a primeira coisa que você faz ao acordar? Talvez, antes mesmo de sair da cama, você confira suas notificações nas diversas redes sociais e aplicativos no seu Smartphone.

Se você se sente um pouco de culpa por isso, a boa notícia é que sua rotina matutina não é tão diferente da do CEO da Apple, Tim Cook.

Porém, no lugar de checar seus “likes” e comentários de amigos, o milionário aproveita a primeira hora do seu dia para ler comentários de usuários dos produtos da Apple.

Dessa forma, segundo Cook afirmou em entrevista ao portal Axios, ele mantém seu foco nos consumidores, que são de grande importância para a empresa.

Outro detalhe é que o CEO acorda um pouco antes das 4 horas da manhã para fazer sua leitura.

O hábito de Cook é o oposto do que o cofundador da Apple, Steve Jobs, praticava no começo de cada dia. No lugar de procurar opiniões de fora, Jobs preferia buscar sua motivação ao responder uma pergunta importante enquanto se olhava no espelho: “Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que vou fazer hoje?”.

Se a resposta fosse “não” por muitos dias consecutivos, ele via como um sinal de que algo deveria mudar.

O próximo passo para o atual presidente da empresa de tecnologia é também mundano. Ele dedica sua próxima hora para fazer exercício físico e diz que isso ajuda a controlar o estresse.

Diferente da leitura de comentários, praticar um exercício pela manhã é um hábito comum entre personalidades bem-sucedidas, de acordo com o autor do livro “My Morning Routine”, Benjamin Spall.

Durante cinco anos, ele entrevistou mais de 300 pessoas bem-sucedidas, como executivos, atletas e celebridades, como a CEO e empreendedora Arianna Huffington e a guru da organização Marie Kondo.

De acordo com o autor, não existe uma fórmula mágica para a rotina perfeita, mas ele conseguiu identificar práticas em comum entre esses indivíduos de destaque. Confira suas descobertas:

Acordar cedo: em média, seus entrevistados acordam 6h27. O objetivo é aproveitar bem as manhãs, experimentando até encontrar o horário fixo que funciona para estabelecer uma rotina.

Dormir bem: para aproveitar o dia, é importante ter uma boa noite de sono. O autor avisa que tentar aumentar a produtividade diminuindo o tempo de descanso não é efetivo, prejudicando sua saúde.

Energizar: a maioria das pessoas bem sucedidas encontra um momento na rotina matinal para fazer uma atividade que relaxante e motivadora, como fazer exercício físico, meditar, ler ou até passar um tempo com a família.

Ser flexível: com o cotidiano agitado, reuniões e viagens de trabalho, nem sempre é fácil manter a rotina. O melhor é ter um plano para adaptar o que é feito em casa para ser reproduzido em qualquer lugar.

Sem culpa: ninguém é perfeito, as personalidades entrevistadas por Spall não consideram uma derrota pular alguns dias de suas rotinas. Mas apenas dois ou três, voltando o mais rápido possível ao seus hábitos.