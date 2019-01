Ano novo ou Ano-Novo, qual é o jeito certo? Entenda a regra do hífen

Os cumprimentos e votos de felicitações, que se desejam por ocasião do Natal ou do Ano-Novo, são as BOAS-FESTAS, substantivo feminino, hifenizado. No dia a dia de qualquer profissional (aqui também se incluem os concursandos e candidatos a uma vaga no Mercado), saber o princípio deste sinal – o hífen – faz muita diferença.

Existe uma regra: termos compostos com hífen, em princípio, admitem novo sentido; fogem do literal:

ANO NOVO (os novos doze meses, um novo ano, ao pé da letra);

ANO-NOVO (o dia 31, à meia-noite, conhecido como virada de ano);

BOAS FESTAS (festas literalmente boas);

BOAS-FESTAS (felicitações especiais no fim do ano);

AR CONDICIONADO (o que respiramos, condicionado);

AR-CONDICIONADO (o aparelho eletrodoméstico).

Com o Novo Acordo Ortográfico, mesmo diante de algumas incoerências, há um padrão curioso para os prefixos dissílabos: só haverá o uso de hífen se as letras (a última do prefixo e a primeira do radical) forem idênticas ou a palavra for iniciada por H. Recorde: letras idênticas ou H.

ANTI-INFLAMATÓRIO

SUPER-HOMEM

SEMI-INTENSIVO

ANTIABRASIVO

SUPERMERCADO

SEMINOVO

Aqui, também, há um ponto: não use o espaço; não deve haver o espaçamento entre o prefixo dissílabo e o termo em si. Façamos um teste sobre a grafia correta. Qual das três formas está correta?

CONTRA CHEQUE

CONTRA-CHEQUE

CONTRACHEQUE

Acertou quem optou pela última forma: contracheque. Veja que as letras não são idênticas (última do prefixo e a primeira da palavra), nem o termo inicia-se por H; jamais, por recomendação, haverá o espaçamento entre prefixo e radical.

Há sim detalhes sobre a Hifenização em nossa Língua, mas esses dois princípios são valiosíssimos na rotina corporativa.

Que o nosso 2019 seja repleto de Escrita e de bom uso da Língua Portuguesa! Feliz Ano-Novo!

DIOGO ARRAIS – @diogoarrais

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS