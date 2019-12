“Ano novo” ou “ano-novo”? Professor de português tira a dúvida

Está chegando a hora do “ano novo” e do “ano-novo”. Qual é mesmo a diferença? Ano-novo representa a “virada do ano”, a “meia-noite do dia 31 de dezembro”. Em contrapartida, “ano novo” corresponde aos doze iminentes novos meses.

À MEIA-NOITE?

Com o uso do acento grave e hífen. Explico: a demarcação das horas femininas (iniciadas por A, AS) deve fazer uso do acento grave: às 14 horas, à 1 hora, à meia-noite.

A expressão “meia noite”, sem o uso de hífen, representa “a metade de uma noite”. Com o uso de hífen, a expressão representa a “zero hora”.

À ZERO HORA

Além do elegante e correto uso do acento grave, sua mensagem corporativa pode ficar muito mais produtiva:

“À zero hora do dia 5, nossa rede interna será desativada.”

A TODOS

Neste período natalino, são muitas as pessoas que ainda cometem deslizes ortográficos: a desordem na mensagem pode ser ruim para a imagem do profissional. Pode ser.

Em princípio, antes de pronomes indefinidos, não deve haver o uso do acento grave:

Feliz Natal A TODOS!

Muito obrigado, caro leitor! Este espaço sobre a nossa Língua, a Palavra e a Comunicação já tem quase sete anos.

