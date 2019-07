Amil, EDP e mais 28 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Lojas Americanas – trainee e estágio

O programa de trainee procura recém-formados de qualquer curso e de todo o país, com graduação completa entre julho de 2017 e julho deste ano, para trabalhar na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Para estágio, podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2020 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais. As oportunidades são para capitais e cidades do interior de diversos estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal. Os selecionados terão a possibilidade de atuar em uma loja próxima à sua residência ou faculdade.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: para tarinee é até 15 de julho pelo site. Para estágio é até 31 de agosto pelo site Talentos talentos.lasa.com.br/estagioloja

AXA – estágio

A empresa tem 3 vagas para atuar em São Paulo.

Salário: R$ 1.600,00 a R$ 1.800,00, e benefícios

Inscrições: até 15 de julho pelo site da Companhia de Estágios PPM Human Resources

Morgan Stanley – estágio

As oportunidades são para quem tem graduação prevista para a partir de dezembro de 2020 e que seja fluente em inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de julho pelo site Vagas

Petronas – estágio

Programa tem vagas em Contagem (MG), São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ) para estudantes de diversos cursos a partir do 3º período e com previsão de formatura a partir de dezembro de 2020​. É necessário ter inglês avançado ou fluente.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 21 de julho pelo site da Companhia de Estágios

EDP – estágio

São 5 vagas na área de negócios para São Paulo e uma de engenharia para Vitória, no Espírito Santo.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 21 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Santander – estágio

O banco vai selecionar estagiários de todo o país para atuar em diversas áreas. É necessário estar cursando a partir do segundo semestre de qualquer curso de graduação e ter conhecimentos de inglês e do Pacote Office.

Salário: bolsa compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 31 de julho pelo site

Amazon – estágio

São 10 vagas para área de tecnologia e negócios para sua sede em São Paulo (JK). Os estudantes precisam ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2019 e nível avançado de inglês.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Amil – estágio

A empresa busca estudantes de diversos cursos para 10 vagas para São Paulo.

Salário: compatível com o mercado. Assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, programa de treinamento.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Caedu – trainee

O programa tem cerca de 30 vagas para trainee como gerente de loja e supervisor. É necessário ter um ano de experiência no varejo e em cargo de liderança, formação superior completa ou cursando em gestão comercial, processos gerenciais, administração, marketing ou publicidade e propaganda.

Salário: não informado e benefícios

Inscrições: em julho pelo site do Kenoby

Grant Thornton – trainee

As oportunidades são para áreas de auditoria, impostos, consultoria e transações corporativas, o programa oferece oportunidades nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Podem participar universitários a partir do segundo ano de graduação ou recém-formados nos cursos de ciências contábeis, administração, economia, direito, engenharia, ciência da computação, sistemas de informação e ciências atuariais. Conhecimento de inglês é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de agosto pelo Vagas

Tetra Pak – trainee

O programa tem vagas em diversas áreas da empresa e é voltado para recém-formados e estudantes universitários com formação até dezembro de 2019. Entre os pré-requisitos está o inglês avançado, com boas habilidades de leitura e conversação. Os jovens terão a chance de trabalhar temporariamente em outras sedes da empresa pelo mundo.

Salário: remuneração competitiva em relação ao mercado

Inscrições: até 5 de agosto pelo site

Liberty Seguros – estágio

São 10 oportunidades para estudantes de administração, engenharia de produção, marketing, publicidade, sistemas de informação, ciências da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, ciências atuariais, estatística e economia.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de agosto pelo site da Cia. de Estágios

Santander – trainee

O banco vai contratar cerca de 30 trainees. Os candidatos devem ser recém-formados, de qualquer área, universidade e parte do país, que tenham concluído o curso a partir de dezembro de 2017 ou universitários que se formem até dezembro de 2019.

Salário: 6.700 reais e benefícios

Inscrições: até 12 de agosto pelo site da Cia. de Talentos

Comgás – trainee

São 30 vagas para São Paulo, Campinas e São José dos Campos para jovens estudantes cursando o ensino superior nas áreas de humanas e exatas, com formação prevista entre dezembro de 2020 e 2021.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 16 de agosto pelo site

Fortbras- trainee

As vagas são para quem tem formação superior, com conclusão entre 2016 e 2019, preferencialmente em administração, economia e engenharias. Domínio do Pacote Office – sobretudo de Excel- e disponibilidade para viagens são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de agosto pelo Vagas

Lojas Quero-Quero – trainee

Programa oferece oportunidades para trabalhar na matriz da empresa, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Todas as graduações são aceitas, mas há preferência por engenharias, economia e administração. É necessário inglês avançado e ter formatura prevista entre 2017 e 2019.

Salário: não informado, empresa oferece benefícios como Plano de Participação nos Resultados e refeitório no local

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da empresa

Ensina Brasil – trainee

Programa de desenvolvimento de lideranças para recém-formados em diversas carreiras de bacharelado e licenciatura (engenharia, letras, administração, física, etc..) para atuarem por 2 anos como professores em escolas públicas pelo Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de setembro pela página do Programa Ensina Brasil

Sobramfa- trainee

O programa tem duração de três anos (40 horas/semana, num total de 6.300 horas. As vagas são para médicos com até cinco anos de formados e CNPJ regularizado, devidamente inscritos no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo).

Salário: 8 mil reais por mês – passando para R$ 9,6 mil a partir do segundo ano.

Inscrições: interessados devem entrar em contato por email staff@sobramfa.com.br

Mars – estágio

São três vagas de estágio. As oportunidades são nas cidades de Mogi Mirim e Guararema, interior do estado de São Paulo. Duas das vagas são nas áreas de Qualidade e Manutenção da divisão de alimentos para pets, em Mogi Mirim/SP, e a outra vaga na área de Tecnologia da Informação, em Guararema/SP.

Salário: A bolsa auxílio é de 1.578 reais e inclui convênio médico e odontológico, vale refeição ou refeitório, vale transporte ou fretado, convênio farmácia, vale alimentação e seguro de vida.

Inscrições: pelo site Feeta ou os currículos devem ser enviados para erica.alves@effem.com.

Fundatec- estágio

São 52 vagas para estudantes de ensino médio e também de cursos superiores em Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação, Marketing, Publicidade, Secretariado, Técnico em Administração, Contabilidade, Enfermagem, Informática, Publicidade, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação. Para São Paulo são 30 vagas nas áreas de administração e negócios. No Rio Grande do Sul há oportunidades para pedagogia.

Salário: de 400 a 950 reais

Inscrições: pelo site da Fundatec O prazo não for informado

Paketá Crédito – estágio e trainee

A empresa tem duas vagas para trainee financeiro, que farão parte do time de analistas de crédito em São Paulo. Eles precisam estar cursando os últimos dois anos ou serem recém-formados em Administração, Economia ou Engenharia, ter bons conhecimentos de contabilidade e inglês fluente. Para estágio, são duas vagas de tecnologia da informação.

Salário: não informado.

Inscrições: interessados devem enviar seus currículos para o e-mail time@paketa.com.br

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

Japan Tobacco International – estágio

Estudantes devem ter no mínimo 18 anos, fluência no idioma inglês, estarem nos últimos dois anos da graduação e dispostos a apresentarem projetos inovadores. Universitários de todas as áreas podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Make It Bright O prazo não foi informado

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

