Ambev tem vagas para gerente com salário a partir de R$ 7.000

São Paulo — A Ambev está com vagas abertas para o cargo de gerente comercial, com salário inicial de 7 mil reais. É possível participar da seleção através do site da companhia. As inscrições vão até 6 de abril.

O processo seletivo envolve análise de currículo (veja 12 modelos de currículo para baixar e preencher) e testes online, como de inglês, por exemplo. Os candidatos aprovados na primeira fase farão entrevista presencial em uma das sete unidades regionais da Ambev.

A empresa vai oferecer treinamento aos candidatos escolhidos. Segundo a Ambev, também será oferecida uma experiência completa dos processos de vendas.

A Ambev busca profissionais formados há, no máximo, três anos. Ter inglês fluente e disponibilidade para morar em outros estados também são pré-requisitos para as vagas. Os aprovados serão admitidos como funcionários em junho.