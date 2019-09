Ambev recruta para estágio em todo Brasil; jovens são “donos” do programa

São Paulo – A Ambev abriu as inscrições para seu programa de estágio e as vagas estão distribuídas em unidades de todo o País. O número de oportunidades não foi divulgado, mas o diretor de gente e gestão da cervejaria, Renato Biava conversou com EXAME e disse que há demanda por universitários em todas as áreas: vendas, financeiro, gente, meio ambiente, cervejaria, inovação, tecnologia, entre outras.

Todos os cursos universitários são aceitos e podem participar estudantes com graduação prevista para o período entre 2020 e 2021. “A gente busca o perfil curioso, jovens que estejam sempre buscando conhecimentos diferentes, que tenham cabeças conectadas a inovação e que tenham vontade de liderar projetos”, diz o executivo. Conhecimento de inglês não é classificatório.

O salário não foi divulgado pois o valor da bolsa auxílio pode variar de uma região para outra do Brasil. No site Glassdoor Brasil, em que usuários avaliam as empresas e informar valores de remuneração, a média para estágio na cervejaria é de 1.563 reais, com base em 386 salários informados.

Todo estagiário da Ambev entra para a LEAGUE – Liga dos Estagiários, que tem 700 universitários funciona nos moldes de Empresa Júnior e que é gerenciada pelos estudantes. “Os jovens são os donos do programa. A LEAGUE é um grupo de estagiários cuja função é gerenciar os próprios estagiários”, diz ele.

Há na empresa incentivos para que os estudantes realmente assumam protagonismo como algumas competições de projetos em grupo e com impacto real nos negócios da empresa. “O grupo vencedor está indo agora para Boston, participar da Brazil Conference”, diz ele referindo-se à conferência nas universidades Harvard e no MIT que reúne especialistas para debater problemas sobre o Brasil. A sexta edição acontece em abril do ano que vem.

Até uma competição de criação de marca de cerveja existe entre estagiários. “Nesse projeto, os vencedores vão produzir a própria cerveja, com marca, rótulo. A cerveja não será vendida, mas distribuída entre os estagiários”, diz Biava.

Como será o processo seletivo

As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de outubro pela internet. E após a análise de perfil, os pré-selecionados vão receber um convite para participar da fase presencial que acontece em apenas um dia.

“Na etapa do Challenge, teremos toda liderança participando”, diz Biava. Além das entrevistas, os jovens terão de solucionar um case de negócios nessa etapa.