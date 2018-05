Ambev busca supervisores comerciais em todo país (e não exige experiência)

São Paulo – A Ambev recebe inscrições para o programa Talentos Vendas até o próximo dia 10 de junho. As oportunidades, em todo Brasil, são voltadas para interessados em assumir a posição de supervisor comercial e a empresa não exige experiência profissional ou conhecimento técnico prévio.

Podem participar do processo seletivo, universitários de qualquer área de formação que tenham formação prevista para julho de 2018 ou, no máximo, dois anos de conclusão da graduação. Domínio de inglês e CNH (categoria B) definitiva e disponibilidade para mudanças são requisitos.

Os aprovados começam, em agosto, um período de dois meses de treinamentos na unidade regional da Ambev, mais próxima da sua cidade base, local que o profissional escolhe no momento da sua inscrição. A empresa não divulga o valor do salário. Na plataforma Love Mondays, onde usuários avaliam empregadores e informam salários, espontânea e anonimamente, a função supervisor de vendas tem salário médio de 3.029 reais, com base em valores revelados por 128 pessoas.

Depois desses dois meses, eles começam efetivamente a trabalhar como supervisores comerciais. E terão a possibilidade de crescimento na carreira e alocação em outras áreas da empresa.

A seleção dos candidatos tem etapas online de testes de lógica e também de inglês. Em seguida, serão realizadas as fases presenciais com dinâmicas de grupos, entrevistas com líder da unidade regional escolhida. A última etapa terá entrevista com o diretor da área. As inscrições podem ser feitas pelo site de carreiras da Ambev.