Ambev abre programa de trainee para qualquer curso e salário de R$ 6,7 mil

São Paulo – A Ambev, gigante do setor de bebidas, busca recém-formados de qualquer curso e de todo o Brasil para seu programa de trainee, que está com as inscrições abertas até dia 1º de setembro pelo site.

Com salários iniciais de R$ 6.700, a cervejaria quer candidatos que aceitem o desafio de já iniciar sua carreira com vontade de assumir a liderança de projetos. Também procuram pessoas com ambição, senso crítico, garra e curiosidade.

Os únicos requisitos técnicos para as vagas são ter a formação concluída entre dezembro de 2017 e 2019 e conhecimentos de inglês.

A novidade do programa deste ano é a criação da frente focada em tecnologia. Para dar impulso à transformação tecnológica da Ambev, eles querem reforçar o time de inovação com desenvolvedores, engenheiros de software, cientistas e engenheiros de dados, gerentes de produto, entre outros.

As duas outras áreas do programa são Business e Supply. Na primeira, os trainees terão atuação direta nos negócios da empresa, do marketing até o jurídico. Para quem ama cerveja, a segunda tem oportunidades para atuar no processo cervejeiro, assim como na logística, suprimentos, engenharia e packaging.

Durante o processo de seleção, os candidatos farão testes online. Na segunda etapa, passarão por painéis de negócios e desenvolvimento de cases em equipe. Por último, serão as entrevistas com altas lideranças da companhia.

Todas as inscrições pelo site do programa.