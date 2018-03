Ambev abre inscrições para trainee e salário é de R$ 6,1 mil

São Paulo – As inscrições para o programa de trainee voltado para área de supply chain da Ambev já podem ser feitas pelo site da cervejaria. Com duração 10 meses, o programa forma os futuros líderes cervejeiros da companhia e oferece salário inicial de 6,1 mil reais.

Podem se candidatar recém-formados entre julho de 2016 e julho de 2018 em qualquer curso superior, desde que tenham interesse em morar em qualquer estado. Inglês fluente é um requisito.

A Ambev, ressalta, no entanto, que embora seja aberto a todas as formações, o foco do programa são os universitários dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

A seleção vai até o mês de julho. Os candidatos farão testes online de inglês, perfil cultural e raciocínio lógico e vão fazer uma análise de case também online. Nas etapas presenciais, estão previstas entrevistas que deverão ocorrer em todo Brasil. Quem passar nessa etapa, será convidado ao painel de negócios, quando os candidatos, divididos em equipes, desenvolvem um case.

Na fase final, os vice-presidentes e o presidente da Ambev conduzem as entrevistas. No total, a seleção envolve quase 100 avaliadores e observadores de diferentes níveis hierárquicos, de gerentes a vice-presidentes.

Os aprovados serão admitidos como funcionários em agosto. Ao longo do programa, os trainees vão conhecer as diferentes áreas que compõem o processo de produção da cerveja, incluindo a área corporativa e a de vendas