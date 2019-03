Ambev abre inscrição do novo programa de trainee com salário de R$ 6,4 mil

São Paulo – Um dos trainees mais cobiçados do mercado, o da Ambev, acaba de abrir as inscrições e está de cara nova. Reestruturado, o programa está mais curto, com 4 meses e não mais 10, e não faz mais distinção entre as áreas corporativas e industrias.

O salário é 6,4 mil reais e os selecionados entram como funcionários da empresa. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril pelo site da Ambev

Em entrevista exclusiva, Renato Biava, diretor de Gente e Gestão da Ambev, diz que a condensação do treinamento atende a um pedido dos próprios trainees. “Estamos atendendo ao que escutamos ao longo dos anos, já que formamos nossa liderança internamente. E os jovens querem colocar a mão na massa mais cedo”, diz.

O recrutamento dos novos trainees é feito em três grandes eixos supply, para quem quer trabalhar na área industrial dentro da cervejaria, em produção, business, para interessados nas áreas de negócios, marketing, comercial, finanças, e tech, para quem busca posições ligadas a tecnologia, uma das novidades desta edição. “O eixo tech engloba a área de inovação da Ambev. Abrimos essa porta para quem tem o interesse”, diz Biava.

Todos os cursos superiores de todas as instituições de ensino do país são elegíveis para qualquer uma das três áreas. Para se inscrever é preciso ter até dois anos de formado, interesse em morar em qualquer estado.

Conhecimento entre intermediário e avançado de inglês é um requisito desejável nas palavras do diretor, mas na nota enviada a EXAME, a empresa coloca a exigência de fluência no idioma. “O inglês não é requisito de corte”, diz o executivo.

Todos os selecionados terão treinamentos teóricos nos três primeiros meses, quando passam por diversas áreas da companhia. “Incluímos nas três áreas treimamentos com a metodologia AGILE, os jovens vão aprender a trabalhar em SQUADS (equipes multidisciplinares)”, diz Biava. O método Agile está ganhando o mercado por estimular a inovação é capa da edição 250 da Revista Você S/A. No último mês, o desenvolvimento dos trainees é totalmente focado na prática de trabalho na área em que ele será alocado.

A seleção também está mais curta

Sem número de vagas definido, o processo seletivo vai durar três meses (até junho) e não mais seis, como era praxe. “ Também estamos buscando desenvolver os candidatos durante o processo seletivo, para que mesmo quem não for aprovado leve algo da seleção”, diz.

A capacitação dos candidatos vai acontecer durante a fase presencial, que é terceira etapa da seleção. Testes online de inglês, raciocínio lógico e de perfil dão início ao processo que também conta com apresentação de uma análise de case e entrevistas, também online. Quem passar na fase online vai para a etapa presencial, quando vão participar de um painel de negócios, em que vão desenvolver um caso de negócios em equipe. Os finalistas serão entrevistados pelos vice-presidentes e pelo presidente da Ambev.