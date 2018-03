Amazon toma lugar do Google de melhor lugar para trabalhar nos EUA

São Paulo – Trabalhar na Amazon é o novo sonho americano. Segundo o LinkedIn, a empresa desbancou a Alphabet, controladora do Google, da liderança do ranking das companhias mais cobiçadas para se trabalhar nos Estados Unidos.

Com mais de 546 milhões de usuários pelo mundo – 146 milhões apenas nos EUA – o LinkedIn analisa as interações dessa rede de profissionais e classifica as empresas de acordo com o engajamento e interesse das pessoas, assim como a capacidade das empresas de reter talentos.

Com seu fundador e CEO, Jeff Bezos, encabeçando a lista de mais ricos da Forbes, a Amazon se tornou a segunda empresa mais valiosa dos EUA em março, também superando o Google, e é a segunda maior empregadora privada do país. A empresa de comércio eletrônico começou 2018 com força após a compra da Whole Foods no final do ano anterior por 13,7 bilhões de dólares, com novo escritório em Seattle e a promessa de expansão de seu negócio no mundo, incluindo o Brasil.

Tão presente na vida dos americanos quanto o Google, a Amazon parece ter conquistado os profissionais americanos, mesmo que seus escritórios não sejam tão divertidos. Já o ambiente de trabalho lúdico é uma das qualidades mais celebradas no Google. Com café de graça e paredes de escalada nos seus escritórios, o buscador chega a receber mais de 1 milhão de currículos por ano.

Confira a lista completa das 50 melhores empresas para trabalhar nos EUA:

1. Amazon

2. Alphabet

3. Facebook

4. Salesforce

5. Tesla

6. Apple

7. Comcast NBCUniversal

8. The Walt Disney Company

9. Oracle

10. Netflix

11. Spotify

12. Uber

13. McKinsey & Company

14. Adobe

15. Airbnb

16. Time Warner

17. Dell Technologies

18. JP Morgan Chase & Co.

19. LVMH

20. IBM

21. Samsung

22. Deloitte

23. Verizon

24. Goldman Sachs

25. PwC

26. Boston Consulting Group

27. Live Nation Entertainment

28. Morgan Stanley

29. EY

30. Stryker

31. Cisco

32. Dropbox

33. National Basketball Association (NBA)

34. Accenture

35. Nike

36. WeWork

37. Citadel

38. Kering

39. National Football League (NFL)

40. Square

41. ADP

42. Capital One

43. Twitter

44. Box

45. Johnson & Johnson

46. Starbucks

47. PepsiCo

48. JLL

49. Tableau Software

50. Abbott