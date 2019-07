Amazon, Netflix, Movile, EBANX e Neon têm vagas. Veja lista

Quando se trata de procurar um emprego, trabalhar em startups costuma ser um desejo comum entre os profissionais atualmente. Mesmo que atuem com serviços e produtos diferentes entre si, todas elas têm bastante em comum.

Trazem inovações disruptivas – algumas para o Brasil, outras globalmente – e fomentam uma cultura que inclui autonomia, flexibilidade e uma carga alta de desafios. Entre as vantagens, a estrutura baseada nesses valores impulsiona o desenvolvimento acelerado.

Por isso, o Na Prática selecionou empresas de tecnologia – que são, ou foram startups em algum momento) – que buscam novos talentos. Veja abaixo quais são as vagas em startups abertas e prepare-se com o Processos Seletivos Na Prática, curso online da Fundação Estudar!

Vagas em startups e empresas de tecnologia:

Amaro

A startup de moda, que está entre as mais desejadas pelos profissionais brasileiros, de acordo com levantamento do LinkedIn, está com 33 vagas vagas abertas, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Os setores com as oportunidades são de finanças e administração, felicidade do cliente, marketing, dados e analytics, logística e manufatura, lojas físicas, produtos. Confira todas as vagas disponíveis pelo site.

Amazon

A Amazon tem 131 vagas abertas para trabalhar em seu escritório na cidade de São Paulo e mais dois em Jundiaí. Entre elas, há posições fixas e temporárias, para setores como de RH, Publicidade, Varejo, Finanças, entre outros. Confira as oportunidades da Amazon no site.

Apple

A gigante de tecnologia está com 12 vagas espalhadas pelo Brasil. Há oportunidades no setor de hardware, varejo, funções corporativas, estudantes e marketing, entre outros. Todas as oportunidades estão disponíveis no site.

Arco Educação

A Arco Educação, a primeira startup do setor a abrir capital na Nasdaq, está com 14 vagas, em São Paulo e Fortaleza, divididas pelas áreas Administrativa, Compras, Contabilidade, Gente e Gestão, Gestão Tributária, Inteligência de Operações, Jurídico, Novos Produtos e Projetos. Inscreva-se pelo Kenoby.

Beblue

Fintech de pagamentos, a Beblue tem 36 vagas que se dividem entre os setores de Tecnologia, Corporativo e Comercial. Confira todas pelo site Kenoby.

Cabify

A Cabify está com 22 vagas abertas no Brasil, para profissionais que possam atuar em São Paulo, onde fica sua sede no país. Além disso, possui vagas na Argentina, Colômbia, Chile, República Dominicana, México, Peru e Espanha. As oportunidades no Brasil são nos departamentos de gestão, operações, marketing, awareness, novos negócios, TI, vendas, produtos, e estão disponíveis pelo site da empresa.

Contabilizei

Uma das startups mais desejadas no Brasil, segundo o LinkedIn, a Contabilizei está com 18 vagas abertas em diversos setores. A maior parte é em Curitiba, apenas quatro delas são em São Paulo. Acesse as oportunidades e confira seus detalhes por aqui.

Creditas

A organização financeira especializada em empréstimos considerada uma das top startups pelo LinkedIn, está com 29 vagas abertas, todas em São Paulo. Há oportunidades para diversos níveis e cargos, incluindo nos setores de tecnologia, analytics, negócios, crédito, facilities e operações. Inscreva-se pelo site de recrutamento.

C6 Bank

Em fase de iniciar suas operações no país, o banco digital C6 Bank está montando seu time. Por isso, aceita profissionais com experiência nas áreas de Tecnologia, Desenvolvimento, Business Intelligence, Inovação, TI, Machine LeaRemove featured imagerning, User Experience, Economia, Engenharia, Finanças, Administração, Risco, Direito, Pessoas, Vendas e Marketing. Inscreva-se para o banco de talentos pelo seu site de recrutamento.

Docket

Startup jurídica entre as apontadas como destaque pelo LinkedIn, a Docket tem atualmente 35 vagas em São Paulo. As áreas com as posições abertas são de companhias, desenvolvimento, gente e crescimento. Confira todas as oportunidades da Docket na sua página no site Kenoby.

Easynvest

Atualmente a fintech está a procura de 19 profissionais, nas áreas de Backoffice, BI e Portfólio Estratégico, Relacionamento, Desenvolvimento, DevOps, Design, Jurídico, Mesa de Operações, Produtos e QA Conheça as vagas pela página de carreiras da startup.

EBANX

A EBANX está com 41 vagas no Brasil (além da China, Colômbia e Chile). Há oportunidades full time e de trabalho remoto. Entre as posições, analista de conteúdo, de estatística, de performance, de contabilidade, desenvolvedor, entre outras. Veja essas e as outras posições em seu site de recrutamento.

Enjoei

A plataforma de vendas Enjoei está com seis vagas aberta entre as áreas de atendimento, produto, recursos humanos e tecnologia. Confira todas no site de recrutamento Kenoby.

EmCasa

Startup imobiliária, a EmCasa está com cerca de 12 vagas abertas para profissionais de diversas áreas, duas no Rio de Janeiro e o resto em São Paulo. Confira pelo LinkedIn.

Facebook

A rede social mais popular do mundo está com 29 vagas abertas em seu escritório em São Paulo. Há posições para áreas como data & analytics, vendas e marketing, engenharia, indústria e segurança. Confira todas as vagas e seus detalhes pelo site.

Google

A empresa abriu cerca de 20 vagas para trabalhar no seu escritório brasileiro em São Paulo. Há oportunidades para profissionais de diversas áreas de atuação.

No Google, não é preciso ser graduado para se aplicar nas vagas efetivas. Desde que você tenha experiência prática equivalente aos cursos indicados por eles, seu currículo será considerado. Confira todas as vagas aqui .

Gowork Coworking

A startup de coworking Gowork busca um Especialista de Processos, que irá atuar no mapeamento de processos críticos, em São Paulo. É preciso ter formação superior completa em Administração ou Engenharia, flexibilidade de horários e conhecimentos avançados em Excel, entre outros requisitos ligados às responsabilidades da vaga. Inscreva-se pelo formulário.

Grow

A Grow, companhia de micromobilidade focada em alternativas como patinetes e bicicletas que surgiu da fusão da Yellow com a Grin, está com 13 vagas: 11 em São Paulo, uma em Belo Horizonte e outra no Rio de Janeiro. Há oportunidades para profissionais de diversas áreas e a empresa aceita currículos para seu banco. Inscreva-se pelo site da Yellow.

GuiaBolso

A empresa por trás do popular aplicativo de finanças pessoais brasileiro está com 16 vagas para atuar na cidade de São Paulo. Entre os setores com posições aberta, estão o administrativo, business intelligence, crédito, desenvolvimento, design/UX, DevOps, financeiro, operações, marketing e tecnologia. Os cargos são para diversos níveis, inclusive estágio e jovem aprendiz. Confira todas as oportunidades do GuiaBolso aqui.

IFood

A maior foodtech da América Latina está com mais de 100 posições abertas espalhadas por todo o país, entre cidades como São Paulo, Osasco, Jundiaí, Campinas, Cabo Frio, Cuiabá e Campo Grande. Há oportunidades nos setores de B2B, tecnologia, finanças, logística, pessoas, instalações, operações e estratégia, negócios e vendas. Inscreva-se pelo site.

Loggi

Loggi é uma startup de logística, que está entre as mais desejadas do país em 2018 no ranking do LinkedIn. Atualmente, tem 30 vagas abertas no país. A maioria é na cidade de São Paulo, mas há muitas oportunidades em vendas espalhadas pelo país. As posições se dividem em setores como de business intelligence, diversidade, finanças, crescimento, jurídico e operações. Confira todas as vagas pelo site.

Mandaê

A Mandaê tem 15 vagas – de estágio a analista e gerente. Inscreva-se a partir das informações do banco de vagas da startup.

Microsoft

A Microsoft está com 34 vagas efetivas (e full time) para posições em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre as áreas com as vagas abertas estão marketing, serviços, vendas, sucesso do consumidor e negócios. Confira todas as vagas por aqui.

MindMiners

A startup especializada em pesquisa de mercado está com duas vagas abertas na área de tecnologia e ainda aceita inscrições de profissionais de todas as áreas para compor seu banco de talentos e ajudar no seu crescimento. Envie seu currículo por aqui.

Movile

A Movile, dona de empresas como IFood e Apontador e uma das startups unicórnio brasileiras, conta atualmente com duas vagas abertas em São Paulo. Entre as áreas que buscam profissionais, está a de pessoas, produto e tecnologia. Confira todas as oportunidades pelo site Kenoby.

Neon

A fintech tem 30 vagas em várias áreas. As posições são todas efetivas. Elas estão disponíveis na plataforma Gupy.

Netflix

A gigante de streaming abriu recentemente 12 vagas em Alphaville, onde fica seu escritório no Brasil. Há oportunidades em diversas áreas e para diversos níveis. Confira todas no site da empresa.

Nubank

No Nubank, uma das principais fintechs brasileiras, a mais nova startup unicórnio do país e considerada a startup mais desejada pelos profissionais do Brasil pelo LinkedIn, a contratação é contínua. Atualmente, há 16 vagas no país – e muitas outras no México e Argentina. Há posições para profissionais de tecnologia, recrutamento, finanças, design, entre outros. Confira todas as oportunidades aqui.

Quero Educação

A startup de tecnologia para Educação está com cerca de 50 vagas para diversos níveis e áreas. Além disso, oferece oportunidade de inscrição no banco de talentos para pessoas com deficiência e jovens aprendiz. Veja os detalhes de todas as vagas disponíveis, além de informações sobre requisitos básicos e benefícios pelo site da Quero Educação.

QuintoAndar

A startup que facilita processos de aluguel – e está entre as contempladas no ranking do LinkedIn de mais desejadas – está com mais de 60 vagas abertas atualmente. São posições nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte. Confira todas elas pela página de carreira da QuintoAndar.

Rappi

A companhia de entregas atualmete está com mais de 36 posições abertas, principalmente em São Paulo. As vagas possuem prazos para inscrição e requisitos diferentes. Confira mais informações pelo LinkedIn.

Skore

A plataforma de gestão do conhecimento tem uma vaga de Assistente de Comunicação Estratégica para atuar em São Paulo. Veja mais detalhes pelo site Gupy.

Stone Pagamentos

A Stone Pagamentos também foi listada como uma das startups mais desejadas pelos brasileiros, na classificação do LinkedIn. Atualmente, conta com mais de 100 vagas abertas por todo o país. Veja elas no site de recrutamento da Stone.

SumUp

A fintech líder em pagamentos móveis fundada na Europa SumUp tem cerca de 40 posições abertas no Brasil, em diversas áreas, setores e níveis – além de muitas outras internacionais. Inscreva-se por aqui.

Twitter

A empresa tem três vagas em seu escritório em São Paulo, nos setores de marketing e comunicação, vendas e parcerias e engenharia de software. Acesse essas oportunidades pelo site de carreiras da rede social.

Uber

Uber tem 94 vagas abertas entre São Paulo, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Confira todas pelo site Love Mondays.

99

O aplicativo de transporte está com mais de 60 vagas abertas atualmente no Brasil. A maioria das posições é para atuar em São Paulo, mas também há no Rio de Janeiro e Curitiba, além de oportunidades em outros países. Quem gostaria de trabalhar na startup unicórnio pode escolher entre as áreas corporativa, CSI, facilities e compras, financeira, marketing, operações, produto, RH, segurança e tecnologia. Veja mais detalhes aqui.