Amazon, B3, Goodyear e 37 empresas abrem vaga de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Kraft Heinz – estágio

Programa oferece vagas para universitários de todas as áreas, cursando o último ou penúltimo ano da graduação, que irão atuar em Barueri (SP) e na sede fabril em Nerópolis (GO).

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de abril no site do programa

Cargill – estágio

O programa oferece mais de 100 vagas para universitários que vão concluir seus cursos entre dezembro de 2018 a julho de 2020 nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Será necessário ter bons conhecimentos de inglês e pacote office.Cursos de interesse incluem Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Medicina Veterinária, Engenharia, Zootecnia, Ciência Política, Direito e Relações Internacionais.

Salário: bolsa auxílio com benefícios

Inscrições: até 25 de abril no site da empresa

Bunge – trainee

O programa oferece 18 vagas distribuídas por diversos estados. Os candidatos precisam cursar ou ter concluído Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Automação, Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.Também é pré-requisito o domínio de inglês e a mobilidade para residir em qualquer lugar do Brasil.

Salário: não informado.

Inscrições: até 27 de abril no site da empresa

Pepsico – estágio

Estudantes universitários dos cursos de administração, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, entre outros, podem se candidatar às 59 vagas disponíveis.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de abril pelo site do programa de estágio

BASF – estágio

São 20 vagas de estágio para agronomia em diversas localidades do país.

Salário: de 1.521 a 2.226 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Tegra – estágio

São 16 vagas em São Paulo e Rio de Janeiro para as áreas de marketing, ponto de venda, desenvolvimento de produto, inteligência de mercado, planejamento financeiro, gente, novos negócios e comercial. É necessário inglês avançado e estar cursando o penúltimo ano de cursos como Administração, Economia, Arquitetura, Engenharia Civil ou Produção, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Salário: não divulgado

Inscrições: até 30 de abril pelo site do programa

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: até 1º de maio pelo site VAGAS

Ingredion – estágio

O programa oferece 14 vagas em São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Balsa Nova (PR) para os cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Psicologia, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis . É necessário nível avançado de inglês e bons conhecimentos no Pacote Office.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 1º de maio no site da Cia. de Talentos

B3 – estágio

As vagas são para diversas áreas, como, por exemplo, administração de risco, data mining, financeiro, inteligência de mercado, jurídico, produtos, projetos e obras, TI (desenvolvimento) e TI (infraestrutura, suporte, homologação). Podem participar, estudantes do último e do penúltimo ano de graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site do Programa de Estágio

Ambev – trainee e estágio

As oportunidades são para o trainee na área industrial. Para se inscrever no programa, é necessário ter formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente e interesse em morar em qualquer estado. O Programa é aberto a todas as áreas de formação, mas possui foco em jovens profissionais dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

Para estágio, a empresa oferece vagas para graduandos de todos os cursos universitários e instituições de ensino para programa de até dois anos com possibilidade de efetivação. Os pré-requisitos são nível de inglês intermediário e estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: 6,1 mil reais para trainee e não informado para estágio.

Inscrições: até 6 de maio para estágio pelo site da Ambev e até julho para trainee também pelo site da Ambev

Bayer – estágio

Programa busca estudantes cursando a partir do 3º semestre para vagas em Belford Roxo (RJ), Curitiba (PR), Franca (SP), Goiânia (GO), Jaboticabal (SP), Londrina (PR), Paulínia (SP), São Paulo (SP), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Uberlândia (SP). É desejável nível intermediário de inglês e bons conhecimentos de informática. Entre os cursos procurados está bioquímica, administração, ciência contábeis, engenharia, comunicação social e psicologia.

Salários: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 6 de maio pelo site da Companhia de Talentos

Globo.com – estágio

Estudantes do Rio de Janeiro e Porto Alegre podem se inscrever para as vagas de TI, UX, LAB de usabilidade, financeiro, operações de serviços e RH. Os pré-requisitos para a participação no processo é estar graduado entre julho de 2019 e agosto de 2020 (exceto para UX e Laboratório de Usabilidade, que a formação deve ser entre julho de 2019 até dezembro de 2019) e ter disponibilidade para iniciar o estágio em agosto de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de maio pela plataforma Eureca

Dow – estágio

Programa oferece 28 vagas de estágio para nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Hortolândia, Jacareí, Guarujá, Pindamonhangaba, Breu Branco (PA), Santos Dumont (MG) e Aratu (BA). Os candidatos devem cursar o ensino superior com formação prevista para dezembro de 2019 até junho de 2020.

Salário: de 1.500 a 1.700 reais com benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site da Companhia de Estágios

Clariant – estágio

São 40 vagas para diversos cursos superiores e técnicos em São Paulo, Suzano, Vitória da Conquista (BA), Rio das Ostras (RJ) e Niterói (RJ).

Salário: 1.706 reais e benefícios

Inscrições: até 11 de maio pela Companhia de Estágios

Nilsen – estágio

O programa oferece vagas para as áreas de comercial, operações e suporte na Granja Viana (SP) para diversos cursos, como engenharia, economia, administração, relações internacionais, psicologia e comunicação.

Salário: até 1.800 reais e benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site do 99jobs

MGB – trainee

O programa com duração de 6 meses busca candidatos que cursaram ou estão no último ano de administração, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia, economia, gestão comercial, gestão de negócios, marketing e recursos humanos.

Salário: salário compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 11 de maio no site do programa

TechnipFMC – estágio

O programa oferece vagas para universitários de diversas áreas nas cidades de Macaé (RJ), São João da Barra (RJ), Rio de Janeiro e Vitória (ES). São pré-requisitos o inglês de nível intermediário ou avançada, pacote office e previsão de formatura a partir de julho de 2018.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 12 de maio no site VAGAS

Hospital Pequeno Príncipe – estágio

Programa para atuação como captadores de recursodo 3º setor com vagas para universitários em São Paulo e Curitiba. Candidatos devem estar cursando o ensino superior com previsão de formação até 2022. Há prioridade para os cursos de Comunicação Social, Administração, Marketing, Economia e Relações Internacionais.

Salário: bolsa auxílio e remuneração por metas

Inscrições: até 13 de maio no site do programa

Bollhoff – estágio

As vagas, em Jundiaí, são para estudantes de engenharia mecânica; engenharia de produção; engenharia de manufatura com previsão de formatura a partir de 2019. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Credit Agricole – estágio

As vagas são em São Paulo para estágio na área de recursos humanos. Podem se candidatar estudantes de administração com formação prevista para a partir de 2020. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

As oportunidades, em São Paulo, são para área de corporate finance para estudantes de administração, economia, engenharias matriculados do 1° ao penúltimo ano. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Harley Davidson – estágio

As vagas são em São Paulo para área de operações. Podem se candidatar estudantes de administração de empresas; comércio exterior com formação em dezembro de 2019.Inglês: Avançado.Excel: Intermediário.Período de estudo: Noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Hughes – estágio

As oportunidades, em São Paulo (SP) são para área de produtos. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2019 nos cursos de engenharia de computação; engenharia elétrica; engenharia de energia; engenharia de telecom; engenharia eletroeletrônica; engenharia. Inglês: Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: noturno

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Suez – estágio

Vagas em São Paulo na área de RH para estudantes de administração, psicologia com formação prevista para dezembro de 2019.Inglês: Intermediário/Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: Indiferente.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Techint – estágio

Vagas na área de compliance para estudantes de direito e na área de RH para estudantes de administração de empresas; economia; relações internacionais; ciências econômicas. Também há vagas na área de suprimentos para estudantes de engenharias; engenharia de produção; engenharia de gestão; engenharia de materiais; engenharia de manufatura. Formação deve estar prevista para dezembro de 2019.Inglês: Avançado. Excel: Intermediário. Período de estudo: Indiferente.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Page Talent

Tereos – estágio

Programa tem vagas para atuar em Supply Chain, Negócios Agrícolas, Agrícola, Indústria, Comercial, Processos de Transformação, entre outros. Os candidatos devem estar cursando ensino superior em diversas áreas, como engenharia, agronomia e relações internacionais. Além de ter nível de inglês ou francês intermediário e domínio das ferramentas de informática.

Salário: Bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 18 de maio pelo site Vagas

TecBan (Tecnologia Bancária S.A) – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo e Barueri para alunos cursando no período noturno administração, economia, engenharia de produção ou cursos da área de TI. É requisito bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 18 de maio no site Vagas

SAS – trainee

O programa com duração de um ano oferece 12 vagas em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE) para diversas formações. Para participar é preciso estar no último ano do curso ou ser graduado há no máximo dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de maio pelo site do programa

Brasil Plural – estágio

Há oportunidades de estágio nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, em todas as áreas de negócio do grupo. Estudantes com conclusão prevista para julho de 2019 e julho de 2020 dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências atuariais, matemática, engenharias e outras ciências exatas, direito, marketing, publicidade e propaganda, ciência da computação, sistemas de informação, comunicação, psicologia e relações internacionais podem participar.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de maio pelo site Plural Connection

Goodyear – estágio

Programa tem vagas para as áreas de Comunicação Interna, Finanças, Manufatura e Compras nas cidades de São Paulo e Americana. Os candidatos devem estar cursando antepenúltimo ou penúltimo ano no período noturno. É necessário conhecimento intermediário de pacote Office e inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pela Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Jundiaí e Diadema. Para alunos do penúltimo ano de Administração, Engenharias, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior e áreas afins.

Salário: 1.577 reais e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

Programa oferece vagas em São Paulo para alunos cursando administração, marketing, comunicação, engenharias, ciência da computação, direito e áreas correlatas. É necessário conhecimento intermediário de Pacote Office e nível avançado de inglês. Os candidatos devem ter previsão para conclusão do curso a partir de junho de 2019.

Salário: 1.900 reais e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Flora – estágio

São 10 vagas para diversas áreas em São Paulo e no ABC para estudantes de Química, Engenharia Química, Farmácia, Administração, Estatística, Economia, Propaganda e Marketing, Publicidade, Comunicação Social, Relações Públicas e Direito.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 25 de maio pelo site Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 60 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre julho e dezembro de 2019. As vagas são para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Deloitte – trainee

Programa oferece vagas nas áreas de auditoria, consultoria tributária e em gestão de riscos nas cidades de em diversas cidades brasileiras. Para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Economia, alunos a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (até 3 anos) podem se candidatar. Para Engenharia, Estatística, Direito, Matemática, Relações Internacionais e cursos de Tecnologia da Informação, os candidatos devem cursar a partir do penúltimo ano de graduação ou ter se formado (até 3 anos). Também é necessário conhecimento do pacote office, nível básico ou intermediário de inglês e disponibilidade para viagens

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de novembro no site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco