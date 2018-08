Ama cerveja? Ambev procura jovens de todas as formações e paga R$ 6,4 mil

São Paulo – Universitários e recém-formados que são apaixonados pelo universo cervejeiro podem ficar atentos: estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee da Ambev.

A empresa procura por jovens de todo o Brasil e de qualquer curso superior, com até dois anos de formados ou com conclusão prevista para o final do ano, inglês fluente e dispostos a conhecer a fundo os negócios e processos da empresa.

Presente em 18 países e com mais de 32 mil empregados no Brasil, a Ambev busca candidatos que se identifiquem com a cultura cervejeira e possuam mobilidade para morar em todo o país.

Segundo Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento de gente, a empresa procura atrair talentos diversos, que tenham autonomia e vontade de crescer.

Com duração de 10 meses e salário inicial de 6.400 reais, o programa promove a imersão em todas as áreas da companhia e contato com os funcionários mais experientes de cada setor, que compartilham seu conhecimento. “Queremos formar os futuro líderes da companhia”, comenta a diretora.

No portfólio da Ambev estão marcas reconhecidas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA.

Os candidatos passarão por provas online para testar a aderência à cultura da empresa, raciocínio lógico e inglês, depois eles farão a análise um case online. Na etapa seguinte, começam as entrevistas presenciais e o desenvolvimento de um case em equipe.

A fase final conta com entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Ambev.

Os selecionados terão a oportunidade de viajar para Saint Louis, nos Estados Unidos, onde surgiu a Budweiser, e participar da Integração Global com cerca de 300 trainees ABInbev do mundo todo.

As inscrições para o programa estão abertas até 16 de setembro e podem ser feitas pelo site.