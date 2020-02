Aeronáutica e mais 74 concursos públicos com inscrições abertas

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Aeronáutica

São 540 vagas temporárias de nível superior nas áreas de saúde, segurança e defesa e magistério em diversas localidades no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site

Ministério Público Militar (MPM)

São 6 vagas de nível superior de procurador-geral.

Salário: até 33.689,11 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site

Marinha

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Aeronáutica

São 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS).

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site (https://ingresso.eear.aer.mil.br/)

SP – Prefeitura Municipal de Jaci

São 4 vagas de nível alfabetizado, médio e superior.

Salário: até 7.860,77 reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de Araraquara

São 18 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro agrimensor e engenheiro civil.

Salário: até 5.175,42 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Consulpam

SP – Câmara Municipal de Pindorama

Uma vaga de nível superior de procurador jurídico.

Salário: até 5.078,67

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Santos

São 38 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site do Instituto Mais

SP – Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe

São 4 vagas de nível superior, para os cargos de Técnico Previdenciário, Analista Previdenciário – Área Administrativa, Área de Benefícios e Área Financeira e de Investimentos.

Salário: até 6.307,76 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Itaberá

São 14 vagas de nível superior.

Salário: até 16.200,00 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de Vargem Grande do Sul

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.668,81 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Conscamweb

SP – Prefeitura de Guaimbê

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.180,00 reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site do Fênix Concursos

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.621,15 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Palestina

São 11 vagas de nível superior.

Salário: até 5.029,30 reais

Inscrições: até 1 de março pelo site

SP – Prefeitura de Cajamar

São 62 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.815,31 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site do Instituto Mais

SP – Tribunal de Justiça Militar de São Paulo

São 3 vagas de nível médio e superior para técnico em comunicação, desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário.

Salário: até 6.686,22 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site da Vunesp

SP – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Uma vaga para professor adjunto na área de Otorrinolaringologia / Rinologia.

Salário: até 5.831,21 reais

Inscrições: até 3 de março pelo site

SP – Prefeitura Estância de Ilhabela

São 42 vagas de nível médio e superior para profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, biologia, farmácia, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, administração (pública ou de empresas), gestão de RH, engenharia, arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, direito, economia, estatística e gestão de políticas públicas.

Salário: até 6.035,07 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site da Vunesp

SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

São 35 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.842,28 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

SP – Câmara Municipal de Ribeirão Pires

São 5 vagas de nível fundamental e superior.

Salário: até 7.553,08 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site do Avança SP

SP – Prefeitura Municipal de Guarujá

São 3 vagas de nível superior para procurador jurídico municipal.

Salário: até 11.311,50 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site da Vunesp

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos

São 11 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Suzano

São 11 vagas de nível superior.

Salário: até 8.774,57 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

SP – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Uma vaga para professor para o curso de Jornalismo.

Salário: até 11.069,17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site

MG – Prefeitura de Rio Vermelho

São 97 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para psicólogo, bibliotecário, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 12.500,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de São Felix de Minas

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para odontólogo, professores, assistente social, entre outros.

Salário: até 10.499,54 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site

MG – Prefeitura de Papagaios

São 34 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, nutricionista, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.567,82 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Maxima Auditores

MG – Prefeitura de São Geraldo

São 52 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para bibliotecários, terapeuta ocupacional, psicólogo.

Salário: até 7.588,68 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site do Exame Consultores

MG – Aeronáutica

São 150 vagas de nível superior para Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Engenheiros, Oficiais de Apoio e de Instrução e Capelães.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site

MG – Prefeitura de Jeceaba

São 179 vagas para psicólogo, professor de música, médico plantonista, entre outros.

Salário: até 6.898,97 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

MG – Prefeitura de Claúdio

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.717,60 reais

Inscrições: até 4 de março, mais informações pelo edital

MG – Prefeitura de DAAE de Ouro Fino

São 189 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.057,66 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

MG – Prefeitura de Santa Fé de Minas

São 52 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.819,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site

PR – Prefeitura de Paula Freitas

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, auditor interno, ginecologista, entre outros.

Salário: até 10.632,79 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Ponta Grossa

São vagas de nível técnico e superior, com oportunidades para técnico de enfermagem e médico de família.

Salário: até 14.293,84 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Marechal Cândido Rondon

São 65 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 20.991,45 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Tijucas do Sul

São 12 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 11.512,27 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site do Quadrix

PR – Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, médico, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 10.047,23 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

PR – Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, enfermeiro e médico, entre outros.

Salário: até 5.029,61 reais

Inscrições: até 4 de março pelo site

PR – Prefeitura de Porto Amazonas

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.516,12 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site

PR – Prefeitura de Capanema

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.113,21 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site do Instituto Consulplan

SC – Prefeitura de Lontras

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, fiscal de tributos, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7.434,52 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura Municipal de Pouso Redondo

São 3 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.681,94 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site

SC – Câmara Municipal de Xaxim

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.596,09 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura de Balneário Arroio Silva

São 111 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 11.571,84 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Faepesul

SC – Prefeitura de Alto Bela Vista

São 8 vagas de nível alfabetizado, fundamental e superior, com oportunidades para médico clínico geral, ginecologista e veterinário.

Salário: até 12.773,31 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura de Criciúma

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.291,70 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site

RS – Venâncio Aires

São 62 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, engenheiro eletricista, professor de arte, entre outros.

Salário: até 15.355,75 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura Municipal de Horizontina

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 7.728,96 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Lajeado

São 8 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.745,92 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site

RS – Prefeitura Municipal de Giruá

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.604,25 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Campina das Missões

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.436,54 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Santo Antônio do Planalto

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.995,23 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

CENTRO OESTE

DF – Procuradoria-Geral do Distrito Federal

São 100 vagas de nível médio e superior para analista e técnico jurídico de diversas especialidades.

Salário: até 7.320,00 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site da Cebraspe

GO – Prefeitura de Mutunópolis

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal ambiental, professor, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.322,35 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

GO – Prefeitura de Ceres

São 168 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.743,41 reais

Inscrições: até 3 de março pelo site

MS – Prefeitura de Ivinhema

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.641,77 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site da Fundação Fafipa

GO – Prefeitura de Alto Horizonte

São 483 vagas de nível superior, com oportunidades para biólogo, arquiteto e engenheiro civil.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site do Itec Concursos

NORTE E NORDESTE

AM – Fundação Universidade do Amazonas (UFAM)

São 28 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

CE – Secretaria de Estado da Saúde do Ceará

São 430 vagas de nível superior.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site

PB – Prefeitura de São José da Lagoa Tapada

São 23 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário e nutricionista.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

PE – Prefeitura de Chã Grande

São 79 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site

PE – Prefeitura de Timbaúba

São 617 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação, Finanças, Governo, Meio ambiente, Obras e Saúde.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Darwin

PE – Câmara Municipal de Salgueiro

São 73 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 10.513,77 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site do Idib

TO – Prefeitura de Barra de Ouro

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

TO – Prefeitura de Nova Olinda

São 211 vagas de nível fundamental, médio e superior para diversos cargos nas áreas da Administração, Assistência Social, Saúde e Educação.

Salário: até 9.700,00 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

TO – Universidade Federal do Tocantins (UFT)

São 15 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

TO – Prefeitura de Arraias

São 173 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 7.552,00 reais

Inscrições: até 20 de março, confira mais informações pelo edital

MA – Prefeitura de Sítio Novo

São 84 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para advogado, engenheiro florestal e farmacêutico bioquímico.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Fortuna

São 61 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Icatu

São 94 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 5.600,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Instituto Legatus

MA – Prefeitura de Estreito

São 708 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

PI – Prefeitura de Teresina

São 6 vagas de nível superior.

Salário: até 8.142,00 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site do Concursos FCC

PI – Prefeitura de Pio IX

São 79 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.900,00 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site