Aeronáutica abre concurso com 227 vagas de sargentos e 183 de estágio

São Paulo – Foi publicado o edital da Aeronáutica para o exame de admissão para o curso de formação de sargentos da aeronáutica, com início no primeiro semestre de 2020.

Os candidatos devem ter nível médio completo, no mínimo 17 anos e no máximo 25 anos (até 31 de dezembro de 2020).

Para as formações de especialidades de mecânica de aeronaves, material bélico e guarda e segurança serão aceitos apenas candidatos homens. Para as formações de equipamento de voo e controle de tráfego aéreo serão aceitos ambos os gêneros. Candidatos negros têm direito de reserva de 20% das vagas oferecidas.

As inscrições começam no dia 18 de fevereiro e vão até 19 de março. Leia o edital completo no site da Aeronáutica.

O curso dura 2 anos, com instruções nos campos geral, militar e técnico-especializado, e é funciona sob regime de internato militar na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, São Paulo.

Após a inscrição, o processo terá várias etapas: provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de condicionamento físico e validação documental.

A prova escrita será realizado dia 2 de junho e vai avaliar os conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

Na prova física, serão avaliados critérios mínimos como 12 minutos de corrida e repetições de de flexões de braço (26 para homens e 16 para mulheres).

Estágio

A aeronáutica também seleciona para 183 vagas de estágio de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica. As inscrições já podem ser realizadas e ficam abertas até dia 12 de fevereiro. Leia mais no edital completo no site da aeronáutica.

Diferente do concurso anterior, além do ensino médio, os candidatos precisam ter concluído curso técnico de especialização em administração, enfermagem, eletricidade, eletrônica, laboratório, pavimentação, informática, obras, radiologia e topografia. O curso tem duração de um ano.

Após sua conclusão, o aluno pode ser promovido à graduação de terceiro-sargento e será distribuído e classificado em alguma das Organizações Militares do Comaer.