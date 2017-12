Aeronáutica abre concurso com 183 vagas. Veja prazos e requisitos

São Paulo — A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu concurso público com 183 vagas para o exame de admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS) 2019.

As inscrições começam no dia 8 de janeiro e acabam em 6 de fevereiro de 2018, e devem ser feitas pelo site da Escola de Especialistas de Aeronáutica.

Segundo o site da FAB, o candidato não pode ter menos de 17 e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2019. Além disso, é requisito ter concluído o ensino médio e o curso técnico de nível médio referente à especialidade da vaga.

As oportunidades são para as seguintes especialidades:

Administração (40)

Enfermagem (45)

Eletricidade (14)

Eletrônica (30)

Pavimentação (8)

Informática (20)

Obras (8)

Topografia (8)

Laboratório (5)

Radiologia (5)

Processo seletivo

A seleção consistirá em provas escritas de língua portuguesa e conhecimentos relativos à especialidade escolhida pelo candidato. Também haverá inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e validação documental.

Os exames escritos acontecerão no dia 22 de abril de 2018 nas seguintes cidades: Belém (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Quem for aprovado no processo e selecionado pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverá se apresentar à Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 13 de janeiro de 2019, para habilitação à matrícula no curso.

A formação tem duração de um ano. Após a conclusão do estágio com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de terceiro-sargento e será distribuído e classificado em alguma das organizações do Comando da Aeronáutica distribuídas pelo território nacional.

Ficou interessado na oportunidade? Veja o documento oficial com as instruções para o processo seletivo.