Ad hoc, sic, data venia: sabe o que significam estas expressões em latim?

Você sabia que o Latim deu origem a diversas línguas românicas, como português, espanhol, francês, catalão, galego, romeno, italiano?

Vejamos abaixo algumas expressões latinas, muito presentes no dia a dia de nossa Língua Portuguesa:

AD HOC – Para isso

Expressão usada em situações em que uma pessoa está substituindo alguém em determinada função.

AGNVS DEI – Cordeiro de Deus

No cristianismo, o sacrifício de animais (comum em religiões antigas) foi substituído pela consagração da hóstia e do vinho, que simbolizam a carne e o sangue de Cristo.

CORPVS CHRISTI – Corpo de Cristo

Na festa de Corpus Christi, os católicos celebram a presença de Jesus Cristo na eucaristia. Com data móvel, a festa ocorre dez dias após Pentecostes, outra festa cristã que celebra, 50 dias depois da Páscoa, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Em 1264, o papa Urbano IV estendeu a comemoração para toda a Igreja Católica.

CVRRICVLVM VITAE – Carreira da Vida

DATA VENIA – Com licença

FIAT LVX – Faça-se a luz

A expressão está no versículo 3 do Livro do Gênese: “E disse Deus: Haja luz; houve luz.”

HABEAS CORPVS – Possuir o corpo

Ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de alguém. Segundo o Dicionário Houaiss, trata-se de uma forma reduzida de uma fórmula processual inglesa da Idade Média.

PER CAPITA – Por cabeça

PERSONA NON GRATA – Pessoa que não é bem-vinda

POST SCRIPTVM (P.S.) – Escrito depois

Geralmente usado no final da correspondência, para acrescentar algo que foi lembrado depois.

SIC – Assim, dessa forma

Utilizado com frequência em reportagens, sic quer dizer: foi exatamente assim declaração por alguém.

Viva o latim!

