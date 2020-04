Acompanhe o 2º de evento online com dicas para alavancar sua carreira

Após 12 horas de conteúdo sobre carreira com grandes nomes como a apresentadora Ana Paula Padrão e o ex-treinador da seleção brasileira Bernardinho, a “Maior live de carreira do mundo“, organizado pelo Grupo Cia de Talentos, terá mais um dia de palestras e debates.

Nesta quinta-feira, às 10h, a fundadora do grupo, Sofia Esteves, abre o dia com dois convidados: Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, e Julio Campos, VP de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Unilever.

Buscando trazer temas relevantes do mercado de trabalho, um painel vai conversar sobre inovação às 11h50 e terá a presença da Glaucimar Peticov, diretora executiva de RH do Bradesco, Marcia Baena, VP de Gente e Gestão do Burger King, e Natasha Teixeira, gerente de Employer Branding para a América Latina da P&G.

Na sequência, o evento ainda terá sessões de conselhos do professor da Harvard Business School Mark Maletz e do psiquiatra Rodrigo Bressan.

Além de debates sobre empatia e profissionais LGBT, às 16h um trio de especialistas vai debater sobre mulheres negras no mercado: Rachel Maia, CEO da Lacoste, Mafoane Odara, gerente no Instituo Avon, e Luana Genot, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR).

Quem encerra o evento é Nizan Guanaes, CEO da NIdeias e um dos publicitários mais premiados do Brasil, às 21h.

Confira aqui o vídeo ao vivo: