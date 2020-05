Accenture e Google contratam profissionais de tecnologia

Em parceria com o Google Cloud, a Accenture fará contratações a partir de agora e até o final do ano, sem um número fechado de vagas, para trabalhar em projetos sobre soluções em nuvem.

Quem não tiver experiência na área será capacitado pela empresa. Os profissionais serão certificados para trabalhar com a tecnologia de transformação digital tão necessário no contexto atual das empresas.

No mundo, a Accenture já tem aproximadamente mil especialistas treinados para usar a tecnologia.

Este ano, o objetivo é aumentar a operação das empresas no Brasil e na América Latina, segundo Leandro Araes, diretor da Accenture e líder da prática com Google Cloud na região.

As vagas estão listadas com o nome Google Cloud Executives. É possível se candidatar no LinkedIn ou pelo site de carreiras da empresa.