Acabou o teste de inglês: Ambev está contratando estagiários

A Ambev abriu as inscrições para seu programa de estágio e está contratando estudantes de todo o Brasil para as áreas de Supply, Business e Tech nas unidades em diversos estados.

Na edição anterior, a seleção já era feita às cegas, sem considerar a idade, gênero, curso ou faculdade dos candidatos, e o inglês não era obrigatório. Agora, a empresa decidiu eliminar a etapa do teste.

“Tiramos o inglês porque entendemos que nem todos têm a oportunidade de aprender outro idioma ou fazer um intercâmbio e isso não precisa ser um fator eliminatório, afinal, podemos ajudar esses talentos a crescerem e se desenvolverem com a gente”, explica Ilana Kern, head de gente e gestão.

Até dia 30 março, estudantes de qualquer curso podem se candidatar pelo site do programa. O único pré-requisito é estar matriculado no penúltimo ou último ano da graduação.

Segundo Kern, a empresa deseja deixar o processo mais democrático e trazer mais diversidade para suas equipes. E ela acredita que esse movimento seja uma tendência no mercado de trabalho.

“Nos últimos anos, temos visto cada vez mais processos se modernizando e revendo exigências comuns até então. Daí veio a popularização da seleção às cegas, do uso de algoritmos, entre outros exemplos”, comenta.

Nesse ano, o programa também terá apenas uma etapa presencial ao invés de várias entrevistas. Assim, os candidatos só precisam se deslocar uma vez e a quantidade de fases diminui a ansiedade. A parte presencial será a etapa final e todos receberão a resposta no dia.

Mesmo quem não conseguir a vaga vai sair do processo com novos conhecimentos sobre o negócio da Ambev e como são feitas as bebidas da empresa.

“Outro ponto diferente desta edição é que, na etapa em vídeo da inscrição, deixamos como opcional o candidato aparecer ou não. Pode parecer uma mudança pequena, mas representa muito do nosso modo de agir e pensar: a gente sabe que nem todo mundo fica confortável no vídeo e respeitamos isso”, fala Kern.

Para inscrições e mais informações, consulte o site.