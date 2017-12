A regra para nunca mais errar uma comparação em inglês

Dominar comparativos e superlativos é fundamental para ganhar fluência em inglês. Essas ferramentas ajudam a descrever pessoas, objetos, lugares e acontecimentos. As comparações facilitam a compreensão, tornam a comunicação mais clara.

Mas qual é a diferença entre eles? Veja a seguir:

COMPARATIVOS

Os adjetivos comparativos são usados, como o próprio nome diz, para comparar as diferenças. Eles são empregados em frases nas quais dois substantivos são comparados.

Substantivo (sujeito) + verbo + adjetivo comparativo + than + substantivo (objeto)

O segundo item da comparação pode ser omitido, caso esteja claro pelo contexto.

SUPERLATIVOS

Os adjetivos superlativos indicam que algo está acima ou abaixo de todos os outros itens comparados, ou seja, são utilizados para descrever uma pessoa, um objeto, lugar ou acontecimento que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade.

Substantivo (sujeito) + verbo + the + adjetivo superlativo + substantivo (objeto)

FORMAÇÃO

Em inglês, é fácil formar o comparativo e o superlativo dos adjetivos. A forma depende do número de sílabas.

ADJETIVOS DE UMA SÍLABA

1. Basta adicionar –ER para o comparativo e –EST para o superlativo.

2. Se o adjetivo terminar na sequência consoante + vogal + consoante, a consoante final é duplicada, só depois acrescentamos uma das terminações no item 1.

Veja a seguir alguns exemplos:

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO Tall taller tallest Sad sadder saddest Big bigger biggest Fat fatter fattest Thin thinner thinnest Hot hotter hottest

ADJETIVOS DE DUAS SÍLABAS

Para formar o comparativo, acrescentamos –ER ao adjetivo ou usamos a palavra MORE antes do adjetivo e o termo THAN depois.

Para o superlativo, usamos o artigo definido THE antes do adjetivo e acrescentamos –EST ao mesmo, ou usamos a expressão THE MOST antes do adjetivo.

Em muitos casos, ambas as formas são usadas, embora uma delas seja mais comum que a outra. Se tiver dúvidas sobre qual forma usar, opte pela segurança e use MORE e THE MOST.

Para adjetivos terminados em Y, temos de mudar o Y por um “i” antes de incluir a terminação.

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO Happy happier happiest Busy busier busiest

ADJETIVOS COM TRÊS OU MAIS SÍLABAS

Para formar o comparativo dos adjetivos com três ou mais sílabas, acrescentamos more (adjetivo) than / less (menos) than. Para construir o superlativo, acrescentamos the most (adjetivo) / the least. Veja exemplos:

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO Important more important The most important Interesting more insteresting The most interesting Expensive more expensive The most expensive Intelligent more intelligent The most intelligent

COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS IRREGULARES

Como toda regra, esta aqui também tem exceções. Aqui estão algumas delas:

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO Good better best Bad worse worst Far farther farthest

Que tal exercitar esses conhecimentos? O artigo abaixo, publicado no site da CNBC, sobre a trajetória superlativa de Jeff Bezos, traz alguns usos de comparativos e superlativos, destacados em negrito, além de adjetivos que demonstram intensidade, grandeza, sinalizados em vermelho. Observe as palavras destacadas, tendo em vista as regras mencionadas:

Inside Jeff Bezos’ $84.9 billion empire

Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon, is roughly $4 billion away from becoming the wealthiest man alive. Bezos is currently worth $84.9 billion, thanks to his 78.9 million shares of Amazon stock and his broad portfolio of investments.

The most recent addition to Amazon’s universe is Whole Foods, which the company made a $13.7 billion bid for earlier this month. The grocer is by far Bezos’ largest purchase. His second largest acquisition was in 2009, when Amazon purchased online shoe merchant Zappos for a measly-by-comparison $1.2 billion.

The Whole Foods acquisition is not the first time Bezos has attempted to disrupt the grocery industry. In 1999, Amazon invested in a grocery delivery service called HomeGrocer.com. The company crumbled during the dot-com meltdown, but many of his other investments have led to huge success.

In 1998, Bezos became one of Google’s earliest investors with a $1 million investment in the search giant. According to Crunchbase, he has also personally invested in tech companies like Uber, Airbnb and Everfi. Bezos also makes personal investments through venture capital vehicle Bezos Expeditions, which has backed impressive companies across a wide range of industries, including Twitter and Juno Therapeutics.

These strategic investments, on top of the massive success of Amazon, have helped Bezos climb his way up the list of wealthiest people alive.

Lígia Velozo Crispino é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Também é autora do livro de poemas Fora da Linha e organizadora do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.