A primeira coisa que 7 pessoas de sucesso fazem ao acordar

Dependendo de como o dia começa, é comum se sentir sobrecarregado e desorganizado pelo resto dele. Isso porque o momento em que se acorda é muito importante para criar as circunstâncias que farão você se sentir produtivo e no controle das suas metas. Então, é fundamental criar uma rotina própria para o dia se iniciar da melhor forma possível.

Para inspirar, reproduzimos o que sete líderes, de várias áreas – que vão do entretenimento à Medicina – contaram ao site ThriveGlobal sobre a primeira coisa que fazem ao acordar para ter um bom dia.

1 Chelsea Handler, escritora e apresentadora do programa Chelsea no Netflix

“Levanto e deixo os cães saírem. Primeiro, para fora do meu quarto. Depois, descer e sair pela porta.”

“Leio, pelo menos, 20 minutos toda manhã antes de entrar no chuveiro.”

2 Ezra-Klein, editor-chefe da Vox Media

“Em teoria? Medito por 15 minutos e depois leio um livro por 45 minutos. Às vezes, isso acontece mesmo! O que eu evito muito não fazer primeiro é checar meu e-mail. Se não posso ficar longe do meu telefone, só me permito olhar o Instagram. O Instagram é um lugar feliz.”

3 Sheinelle Jones, âncora das redes NBC e MSNBC

“Desligo meu alarme e fico deitada por alguns minutos para repassar meus pensamentos e decidir o que tenho que fazer nesse dia. Eu acho que ajuda fazer isso, em vez de simplesmente pular da cama.”

4 Neil deGrasse Tyson, astrofísico e diretor do Planetário Hayden, em Manhattan

“Eu checo minha agenda para começar a me preparar mentalmente e fisicamente para o que o dia exige de mim e, mais importante, para o que eu exijo do dia.”

5 Alexandra Cavoulacos, fundadora e COO do site de empregos TheMuse.com

“Durante a semana, a primeira coisa que faço é checar meu e-mail e tomar um copo grande de água. Eu não sou uma pessoa matutina, então, uma vez que me levanto, começo meu trabalho imediatamente. Nos fins de semana, costumo pegar um livro ou relaxar um pouco com meu marido antes de fazer algo produtivo. Ter esse tempo para recarregar é precioso para mim, já que não tenho o suficiente.”

6 Maria Menounos, âncora e apresentadora de rádio

“Eu costumava checar meus e-mails, mas parei de fazer isso e sou muito mais feliz todos os dias. Eu me preparo mentalmente com a rotina de 10 minutos do coach Tony Robbins e penso em 3 coisas pelas quais sou grata e 3 objetivos pelos quais estou trabalhando.”

7 Dr. Ali Rezai, neurocirurgião e diretor do Centro de Neuromodulação do Estado de Ohio

“Todos os dias, quando vou sair da cama, uso alguns minutos para limpar minha mente. Penso sobre as coisas que são constantes e imutáveis ​​na minha vida: minha família, minhas paixões e as maiores razões pelas quais escolhi trabalhar como cientista e neurocirurgião. Só então, começo a pensar em horários, tarefas e detalhes específicos que precisam ser tratados no dia e na semana.”